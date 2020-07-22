Участники игры «Что? Где? Когда?» не верят, что Михаил Скипский мог приставать к школьницам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Журналистка The Bell Екатерина Аренина обвинила игрока «Что? Где? Когда?», обладателя хрустальной совы Михаила Скипского в домогательствах. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

«Когда мне было 15 лет ко мне приставал, пытался поцеловать, трогал, звал к себе домой мой тогда учитель географии и до сих пор звезда ЧГК [„Что? Где? Когда?“] Миша Скипский», — написала Аренина. По ее словам, это происходило в школе и в одном из баров.

Екатерина Аренина отказала Михаилу Скипскому Twitter

Журналистка отметила, что участник телеигры тренировал детские команды по «Что? Где? Когда?». Аренина призналась, что у нее был половой контакт со Скипским, когда он не был ее преподавателем, а она уже была совершеннолетней.

Еще несколько девушек в комментариях под записями журналистки признались, что с ними происходило подобное. В качестве доказательств они предоставили его сообщения в социальных сетях.

Скипский писал сообщения несовершеннолетним Twitter

«Жаль, что он всё это время имел неограниченный доступ к несовершеннолетним», — написала девушка в Twitter под ником Репетитор года.

Скипский прямо говорил о своем влечении Twitter

«Знаю из первых уст несколько историй про Скипского, вплоть до половых контактов с моими знакомыми несовершеннолетними», — поделилась пользователь под ником Varya Zloy.

Несколько девушек показали скриншоты с переписками Twitter

В защиту выступили коллеги Скипского по телевизионной игре. «В данном случае, на мой взгляд, это абсолютная клевета», — заявил Капитан команды «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов агентству Nation News. По его словам, Скипский хороший и порядочный человек. В обвинения не поверил и игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров. Он отметил, что журналистка может писать все, что ей угодно. «Если бы я был девушкой, я бы тоже хотел, чтобы ко мне приставал Михаил Скипский», — передает слова Аскерова «Ридус».

На момент публикации новости URA.RU не удалось связаться со Скипским. В пресс-службе ООО «Телекомпания «Игра-ТВ» сообщили, что не дают комментариев по поводу обвинений в домогательствах.