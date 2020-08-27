Вертолет могут ждать более 12 часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители тюменского труднодоступного района Заболотья пожаловались в Уральскую транспортную прокуратуру на регулярную задержку рейсов по маршруту Тобольск — Ишменево — Изиметь — Ачиры. Они считают — это происходит из-за того, что транспорт используют для облета территории подразделением компании «Транснефть — Сибирь». Соответствующий документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. По данным инсайдеров агентства, в Заболотье планирует прибыть тюменский транспортный прокурор.

«Из-за того, что вертолеты задействованы для Управления магистральных нефтепроводов, почти каждый день авиарейс задерживают на 5-6 часов», — отмечается в жалобе. Как рассказали агентству местные жители, в ожидании некоторые люди сидят в аэропорту с пяти утра — поскольку в тобольском трансагентстве билеты быстро заканчиваются и их приходится покупать на месте. «Ждут и мамы с грудными детьми, и малыши. А сейчас еще и голодные — из-за пандемии все закрыто, невозможно купить что-то поесть», — рассказали они. Ранее полеты выполнялись в 2 часа дня, а сейчас — в 7-8 вечера.

Как сообщают инсайдеры агентства, в ситуацию планирует вмешаться тюменский транспортный прокурор Анатолий Орлов, для чего прибудет в Заболотье в ближайшее время. Получить оперативный комментарий в Уральской транспортной прокуратуре и компании «Транснефть — Сибирь» не удалось, туда направлены официальные запросы. Как сообщало URA.RU, ведомство уже помогало решить вопрос с запуском авиасообщения в эти поселения.