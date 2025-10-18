Ценовая диктатура: кто владеет популярными торговыми центрами Тюмени

Самым крупным ТРЦ в городе является «Кристалл» - его площадь превышает 100 тысяч квадратов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На октябрь 2025 года в Тюмени и пригородах работает больше 50 торговых центров. Многие из них небольшие и популярны, в основном, у жителей ближайших домов. Однако есть крупные моллы, в которые на выходные съезжаются из всех уголков Тюмени. Кто владеет самыми крупными и популярными торговыми площадками города — в материале URA.RU

Самый новый

Наиболее свежим торговым центром в городе является «Арсиб Тауэр». Он открылся в 2023 году и быстро стал точкой притяжения для жителей Восточного и Калининского округов. Площадь торгового центра — 35 тысяч квадратов. Еще 93 тысячи квадратных метров занимают офисы — их мы в расчет не берем. В ТРЦ размещены бутики, рестораны, кофейни и развлекательные площади, здесь часто проводят различные выставки.

Этот торговый центр - одно из щупалец спрута «АРСИБ» Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU









Владельцем комплекса является компания «Упрснабсбыт», которая входит в структуру известного в городе холдинга «АРСИБ». Им управляет в качестве председателя совета директоров олигарх Самвел Степанян. Бизнес «Упрснабсбыта» оценивается на данный момент в миллиард рублей, однако доходы совсем небольшие. За 2024 год организация заработала чуть меньше четырех миллионов.

Самый старый

Традиционно самым старым ТРЦ в городе называют «Тюменский ЦУМ». Вероятно, по праву: история этого центра началась в 1947 году. В настоящий момент это современный комплекс, занимающий площадь в 20,7 тысячи квадратов. Внутри расположены бутики одежды и обуви, заведения общепита.

Сейчас ЦУМ известен скорее башней-недостроем, которая маячит в центре города уже много лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU









Компанией «Тюменский ЦУМ» руководит Юлия Глазунова. Она же является совладелицей в доле 50%. Кроме того, Юлия Глазунова связана с двумя десятками компаний, в части которых соучредителем является депутат облдумы, главный эсер региона Владимир Пискайкин. В 2024 году ЦУМ заработал 600 тысяч рублей.

Самый дальний

На окраине города в районе Тобольского тракта расположен «Сити Молл» — ТРЦ, который занимает второе место по площади в городе. Он располдожился более чем на 80 квадратных метрах. Его открыли в 2017 году. Здесь есть бутики, кинотеатр, центр «Мои документы», боулинг, фуд-корт.

«Сити Молл» является единственным крупным ТРЦ в районе Мыса и Тобольского тракта Фото: Денис Моргунов © URA.RU









За годы работы торгового центра его владельцы менялись несколько раз. Первым из них был Александр Гайдуков, президент девелопера «Страна», строившего весь микрорайон вокруг «Сити Молла». В настоящий момент ТРЦ принадлежит Наталье Прокоповой, она же руководит торговой площадкой. В 2024 году центр заработал 18,3 миллиона рублей.

Самый крупный

Крупнейшим ТРЦ в Тюмени по праву считается «Кристалл». Его основные площади занимают больше 100 тысяч квадратных метров. Первая очередь центра открылась в 2013 году. На огромной территории разместились гипермаркет «Ашан», множество бутиков и закусочных, есть фудкорт и кинотеатр. Недавно тут избавились от фонтана, чтобы увеличить торговые площади.

В «Кристалле» регулярно проводят оптимизации пространства: в частности, недавно убрали фонтан Фото: Денис Моргунов © URA.RU









На данный момент владельцем «Кристалла» является ООО «Стройпроект». Это тюменская компания, принадлежащая группе «Траст Девелопмент» со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Финансовые показатели компании печальные: в 2024 году она отчиталась об убытках на сумму более четырех миллиардов рублей.

Самый пафосный

Долгое время после своего открытия в 2005 году ТРЦ «Гудвин» считался весьма фешенебельным местом: тюменцы наряжались для похода в этот центр. Здесь располагались первая в городе игровая комната с автоматами, сюда приглашали на свидания, здесь проводили встречи. В настоящий момент это здание площадью около 41 тысячи квадратов, на которых размещены бутики, фудкорт, кинотеатр, гипермаркет. В настоящий момент площадку готовят к обновлению.

Шевчик намерен осовременить «Гудвин» и вернуть ему былую славу Фото: Денис Моргунов © URA.RU









Владельцем «Гудвина» является один из самых влиятельных бизнесменов города — Владимир Шевчик. Управляет же торговым центром ООО «Развитие бизнеса», входящее в состав «Сибинтел Холдинг» олигарха. Кроме «Гудвина» за этой компанией числится и «Галерея Вояж». Доходы фирмы в 2024 году не превысили 100 тысяч рублей.

