В Тюменской области вспыхнул гараж от взрыва газового баллона

Взрыв произошел в Перевалово на улице Лиственной
В селе Перевалово (Тюменская область) на улице Лиственной 17 октября около 23 часов произошел взрыв газового баллона. Об этом рассказали очевидцы, выложив видео в telegram-канале «МегаТюмень».
«В селе Перевалово на улице Лиственной взорвался баллон в гараже, возник пожар и машина, стоящая внутри гаража», — пишут жители. Служба пожарных вскоре выехала после начала возгорания.
Информация о возможных пострадавших и деталях происшествия уточняется. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени днем 16 октября произошел пожар в многоквартирном доме на улице Вербной, дом №4.
