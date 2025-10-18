Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

Тюменцев ожидает весь день пасмурная погода

18 октября 2025 в 08:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ветер восточный со скоростью 4 м/с

Ветер восточный со скоростью 4 м/с

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 18 октября температура воздуха составит 1 градус. Погода будет пасмурной, ожидаются небольшие осадки, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.

«В Тюмени 18 октября температура наружного воздуха составит от 0 до 1 градуса. Утро: облачно, без существенных осадков. День: без изменений. Вечер: облачно, небольшой дождь», — написано на сайте.

Порывы ветра составят 4 метра в секунду. Влажность воздуха — 46%.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал