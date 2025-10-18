Тюменцев ожидает весь день пасмурная погода
18 октября 2025 в 08:00
Ветер восточный со скоростью 4 м/с
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени 18 октября температура воздуха составит 1 градус. Погода будет пасмурной, ожидаются небольшие осадки, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.
«В Тюмени 18 октября температура наружного воздуха составит от 0 до 1 градуса. Утро: облачно, без существенных осадков. День: без изменений. Вечер: облачно, небольшой дождь», — написано на сайте.
Порывы ветра составят 4 метра в секунду. Влажность воздуха — 46%.
Подписаться
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал