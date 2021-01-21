21 января 2021

В Тюмени пациентам отказывают в бесплатных тестах на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поликлиника 14. Тюмень, медсестра, поликлиника, люди в масках, врач, доктор
Сделать тест на коронавирус за счет государства может ограниченное количество людей Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюмени женщина с признаками коронавируса обратилась в поликлинику и попросила сделать ей анализ, но гражданке предложили пройти его в частной клинике. Об этом URA.RU рассказала сама участница событий, на условиях анонимности.

«Я болею пятый день. Изначально вызвала скорую. Врачи прописали антибиотики и сказали, что если лекарства не помогут, самостоятельно обратиться в поликлинику №6. В итоге я так и сделала. Но там ответили, что я не вхожу в группы риска, поэтому тест должна делать в платной клинике», — рассказала собеседница URA.RU. При этом последовать совету она не может: с признаками ОРВИ в частных клиниках не принимают, а у нее как раз температура, отдышка и прочие симптомы.

Женщина обратилась в департамент здравоохранения Тюменской области. Там ей ответили, что в поликлинике все сделали верно.

URA.RU направило запрос в тюменский депздрав. Там пояснили, что тесты на коронавирус положены по показаниям и гражданам из групп риска с симптомами ОРВИ.

При этом в числе показаний — случаи, когда назначенная ранее терапия не помогает. С собеседницей URA.RU так и вышло. Однако в больнице ее направили не к врачу, который мог бы сделать назначение, а на фильтр — место, где ведут отдельный прием граждан с признаками респираторных заболеваний

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...