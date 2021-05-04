Энергетики: жители Шадринска накопили рекордное количество долгов

Жители Шадринска должны за отопление 116 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За прошедший отопительный сезон 2020—2021 года жители Шадринска (Курганская область) накопили рекордное для города количество долгов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Шадринских тепловых сетей».

«Всего за один отопительный сезон 2020—2021 гг. жителями и предприятиями города накоплено долгов на 116 млн рублей. Компания уже обратилась в суд», — рассказали энергетики.

Большие долги горожан в конечном итоге приводят к сокращению количества ремонтных работ в летний период, отметили в компании. А это в свою очередь влияет на качество и надежность поставки тепла зимой.

Представители теплосетей также призвали потребителей не тянуть с оплатой задолженностей до суда. Так как в противном случае должника обяжут также компенсировать компании пени и судебные издержки.