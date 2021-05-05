Каждый пятый курганец живет за чертой бедности

В Курганской области число бедных не меняется на протяжении пяти лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 19,3% населения (каждый пятый житель региона) живут за чертой бедности. Доходы 159,6 тысяч человек в 2020 году составили ниже прожиточного минимума (10 452 р. в 4 квартале 2020 года). Такие данные на своем сайте опубликовал Свердловскстат.

В 2020 году в регионе зафиксировано 159,6 тысяч человек с доходами ниже прожиточного минимума. Это на 4 тысяч меньше, чем в 2019 году (163,6 тысяч человек). Но в целом за последние пять лет число жителей, проживающих за чертой бедности составляет чуть более 19% населения. Дефицит денежного дохода населения составил в прошлом году 465,9 млн рублей (2,6%).

В целом большая часть населения в Курганской области (20%) получает доход от 19 до 27 тысяч рублей. От 14 до 19 тысяч рублей зарплата у 19% работающих. 18,5% сотрудников имеют заработок от 27 до 45 тысяч рублей. Свыше 60 тысяч рублей получает 2,6% населения.

Ранее URA.RU писало, что четыре депутата курганской городской думы в 2020 году отчитались о доходах ниже уровня МРОТ. Самым «бедным» политиком оказался Юрий Мартюшов («Справедливая Россия»). Его официальные доходы за 2020 год составили 23,2 тысячи рублей.