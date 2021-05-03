Депутаты Курганской городской думы опубликовали декларации о доходах в 2020 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Четыре депутата курганской городской думы в 2020 году отчитались о доходах ниже уровня МРОТ. Самым «бедным» политиком оказался Юрий Мартюшов («Справедливая Россия»). Его официальные доходы за 2020 год составили 23,2 тысячи рублей. Декларации депутатов опубликованы на сайте муниципалитета.

В собственности Мартюшова есть земельный участок, дом на 26,4 кв.м, гараж, автомобили Mitsubishi Montero и ВАЗ 21150. Его супруга за прошлый год заработала 233,6 тысячи рублей, в ее собственности нет недвижимости и машин. На сайте гордумы сообщается, что Мартюшов работает судьей по боксу.

Депутат Антон Рудаков (ЛДПР) по итогам 2020 года отчитался о доходах в 40,48 тысячи рублей. В его собственности нет недвижимости и автомобилей. С февраля 2020 года он работает менеджером по продажам в ООО «Мариам». Жена Рудакова заработала за год 599,6 тысячи рублей. У нее есть доля в квартире площадью 224,7 кв. м.

Депутат Иван Портнов («Единая Россия») заработал за год почти 79 тысяч рублей. У него есть два земельных участка и жилой дом на 84 кв.м, а также автомобиль Toyota Camry. На сайте думы указано, что он является индивидуальным предпринимателем. Депутат Артур Пущин отчитался о годовом доходе в 132 тысячи рублей, его жена — о доходе в 426 тысяч рублей. Пущин работает в Курганском областном комитете КПРФ. Среди его имущества в декларации указаны автомобили Lincoln Town Car, ГАЗ 33021, земельный участок, дом и доля в квартире.

Минимальный размер оплаты труда в 2021 году установлен на уровне 12 792 рубля в месяц. В Курганской области с учетом уральского коэффициента 15% он составляет 14 710,8 рубля в месяц (176,5 тысячи рублей в год). Ранее URA.RU сообщало, что депутат Курганской облдумы Сергей Федотов по итогам 2020 года задекларировал доход в 113 тысяч рублей, что также ниже прожиточного минимума.