Директорам курганских школ покажут фильм про «Колумбайн»

11 мая в казанской школе 19-летний бывший ученик напал на школьников с оружием Фото: Андрей Ермолов © URA.RU

Омбудсмены, директора школ, психологи и сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних в Кургане посмотрят фильм «Боулинг для Колумбины» (про события в школе «Колумбайн»). Обсуждение состоится после массового расстрела в казанской школе 11 мая 2021 года, в рамках кинолектория, который организует уполномоченный по правам человека Борис Шалютин. Об этом он рассказал URA.RU.

«Мероприятие пройдет в областной библиотеке (имени Югова). Ведущий Валерий Алексеев перед фильмом даст небольшой анонс картины. После просмотра фильма участники обсудят события и причины, которые могут подтолкнуть подростков к преступлениям», — пояснил омбудсмен.

По данным Википедии, документальный фильм «Боулинг для Колумбины» был снят в 2002 году американским режиссером Майклом Муром. Он попытался найти причины, почему в США чаще, чем в других странах с высоким уровнем дохода, применяют огнестрельное оружие. Режиссер не связывает это с молодежными культурами, рок-музыкой или компьютерными играми. По его версии, вооруженное насилие вызывается нагнетаемой атмосферой страха в обществе. Это отвлекает людей от настоящих проблем и провоцирует ненависть друг к другу.

В Казани 11 мая 19-летний молодой человек напал на школьников и педагогов своей бывшей гимназии. Погибли девять человек. Позднее в мае в Пермском крае ученик с ножом напал на учительницу. Пострадавшая была госпитализирована.

В 2018 году инцидент со стрельбой произошел в одной из школ Шадринска Курганской области. Школьница после ссоры с одноклассницами устроила стрельбу из травматического оружия, в результате которой пострадали семь человек.