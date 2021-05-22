Суд решил судьбу пермского лицеиста, напавшего с ножом на учителя

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Подростку, напавшему на учителя с ножом в Березниках, назначено заключение под стражу сроком на два месяца. Такую меру пресечения избрал Березниковский городской суд.

«Ученику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Адвокаты ходатайствовали о мере пресечения в виде домашнего ареста», — сообщает местный телеканал «Свое ТВ». Однако ходатайство было отклонено.

В лицее №1 города Березники 21 мая ученик с ножом напал на учительницу. Педагог выжила и была доставлена в городскую больницу Березников.