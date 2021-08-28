Массово провалившие экзамен ПДД курганцы бросились покупать права

Яндекс зафиксировал рекордное количество запросов «купить водительские права» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Курганской области из-за проблем со сдачей экзаменов в ГИБДД ищут возможность купить водительские права. Тенденцию отражают поисковые запросы в «Яндексе».

«Только за 22 дня августа из области поступило 108 запросов „Купить водительские права“. Это рекордное количество за последний год. Аналогичная тенденция наблюдается по всей стране. Если летом 2019 и 2020 гг. количество запросов было на уровне 7-9 тысяч в месяц, то сейчас уже 16-19 тысяч», — отмечает курганский блогер Илья Винштейн.

На момент публикации материала в «Яндексе» количество запросов «Купить водительские права» из Курганской области увеличилось до 133, при этом показатель популярности (в%) указывает на повышенный интерес курганцев к этому словосочетанию (167%). В соседних Челябинской и Тюменской областях по количеству запросов было больше (295 и 175 соответственно), но показатель популярности запроса значительно ниже (81% и 97%), показывает пониженный интерес. Популярность слова/словосочетания, равная 100%, означает, что данное слово в данном регионе ничем не выделено.

Ранее URA.RU писало, что курганцы массово не могут сдать экзамены на водительские права. По статистике регионального ГИБДД только 10% курсантов сдают экзамен на права с первого раза, 20% — с последующих попыток. В ГИБДД объясняют плохую статистику качеством подготовки претендентов на водительские права. В автошколах ссылаются на новый жесткий регламент сдачи экзамена в Госавтоинспекции (с 1 апреля), по которому курсантов испытывают на городских дорогах по 50-60 минут. В сети появился фильм «Без права на права», в котором представить автошколы заявила, что курганские инспекторы не умеют принимать экзамены. По данным автошкол, получают права только 3-5% курсантов. Курсанты, которые не могут сдать экзамены в ГИБДД, рассказали о подставах со стороны автошкол. Также курганцы стали массово уезжать в другие регионы, чтобы сдать экзамены на водительские права.