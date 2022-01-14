Правительство раскритиковало предложение ЛДПР о налоге на роскошь

15 января 2022 в 01:29 Размер текста - 17 +

Принятие законопроекта приведет к потере доходов субъектов РФ, заявили в кабмине Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Правительство России выступило против законопроекта, предложенного депутатами ЛДПР, о повышении установленной границы стоимости роскошных автомобилей с трех млн рублей до четырех млн рублей. Об этом говорится в документе, размещенном в электронной базе Государственной думы РФ. «Реализация изменений, предлагаемых законопроектом, приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и, как следствие, к необходимости их компенсации из федерального бюджета. Вместе с тем источники компенсации не определены. С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — сообщается в документе, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что в августе 2021 года депутаты ЛДПР предложили не облагать налогом на роскошь автомобили стоимостью менее 4 млн рублей. По их словам, цены на машины существенно выросли, из-за этого под налог на роскошь попали автомобили из бюджетного ценового сегмента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство России выступило против законопроекта, предложенного депутатами ЛДПР, о повышении установленной границы стоимости роскошных автомобилей с трех млн рублей до четырех млн рублей. Об этом говорится в документе, размещенном в электронной базе Государственной думы РФ. «Реализация изменений, предлагаемых законопроектом, приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и, как следствие, к необходимости их компенсации из федерального бюджета. Вместе с тем источники компенсации не определены. С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — сообщается в документе, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что в августе 2021 года депутаты ЛДПР предложили не облагать налогом на роскошь автомобили стоимостью менее 4 млн рублей. По их словам, цены на машины существенно выросли, из-за этого под налог на роскошь попали автомобили из бюджетного ценового сегмента.