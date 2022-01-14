14 января 2022

Правительство раскритиковало предложение ЛДПР о налоге на роскошь

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Принятие законопроекта приведет к потере доходов субъектов РФ, заявили в кабмине Фото:

Правительство России выступило против законопроекта, предложенного депутатами ЛДПР, о повышении установленной границы стоимости роскошных автомобилей с трех млн рублей до четырех млн рублей. Об этом говорится в документе, размещенном в электронной базе Государственной думы РФ.

«Реализация изменений, предлагаемых законопроектом, приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и, как следствие, к необходимости их компенсации из федерального бюджета. Вместе с тем источники компенсации не определены. С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — сообщается в документе, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в августе 2021 года депутаты ЛДПР предложили не облагать налогом на роскошь автомобили стоимостью менее 4 млн рублей. По их словам, цены на машины существенно выросли, из-за этого под налог на роскошь попали автомобили из бюджетного ценового сегмента.

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Правительство России выступило против законопроекта, предложенного депутатами ЛДПР, о повышении установленной границы стоимости роскошных автомобилей с трех млн рублей до четырех млн рублей. Об этом говорится в документе, размещенном в электронной базе Государственной думы РФ. «Реализация изменений, предлагаемых законопроектом, приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и, как следствие, к необходимости их компенсации из федерального бюджета. Вместе с тем источники компенсации не определены. С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — сообщается в документе, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что в августе 2021 года депутаты ЛДПР предложили не облагать налогом на роскошь автомобили стоимостью менее 4 млн рублей. По их словам, цены на машины существенно выросли, из-за этого под налог на роскошь попали автомобили из бюджетного ценового сегмента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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