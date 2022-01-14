Правительство раскритиковало предложение ЛДПР о налоге на роскошь

Правительство России выступило против законопроекта, предложенного депутатами ЛДПР, о повышении установленной границы стоимости роскошных автомобилей с трех млн рублей до четырех млн рублей. Об этом говорится в документе, размещенном в электронной базе Государственной думы РФ.
«Реализация изменений, предлагаемых законопроектом, приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и, как следствие, к необходимости их компенсации из федерального бюджета. Вместе с тем источники компенсации не определены. С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — сообщается в документе, передает ТАСС.
Правительство России выступило против законопроекта, предложенного депутатами ЛДПР, о повышении установленной границы стоимости роскошных автомобилей с трех млн рублей до четырех млн рублей. Об этом говорится в документе, размещенном в электронной базе Государственной думы РФ. «Реализация изменений, предлагаемых законопроектом, приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и, как следствие, к необходимости их компенсации из федерального бюджета. Вместе с тем источники компенсации не определены. С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — сообщается в документе, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что в августе 2021 года депутаты ЛДПР предложили не облагать налогом на роскошь автомобили стоимостью менее 4 млн рублей. По их словам, цены на машины существенно выросли, из-за этого под налог на роскошь попали автомобили из бюджетного ценового сегмента.