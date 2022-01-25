25 января 2022
24 января 2022

Курганец изрубил топором стол в ТСЖ из-за проблем с водой

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд руководителей города по социальным объектам. Курган, топор
Мужчина угрожал топором сотруднице ТСЖ Фото:

Житель Кургана пришел в кабинет правления товарищества собственников жилья, где угрожал топором бухгалтеру и повредил стол. По данным прокуратуры, мужчина жаловался на проблемы с водой.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в декабре 2021 года, пришел с топором в кабинет правления ТСЖ-9. <…> Размахивая топором и ударяя им по столу, он громко предъявлял претензии женщине-бухгалтеру о перебоях с водой. В результате рабочий стол был поврежден, а женщина испугалась за свою жизнь», — рассказали URA.RU 25 января в пресс-службе областной прокуратуры.

Горожанина обвиняют в угрозе убийством (ч.1 ст. 119 УК РФ). Мужчина признался в содеянном и раскаялся. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Материалы дела передали в суд.

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Житель Кургана пришел в кабинет правления товарищества собственников жилья, где угрожал топором бухгалтеру и повредил стол. По данным прокуратуры, мужчина жаловался на проблемы с водой. «Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в декабре 2021 года, пришел с топором в кабинет правления ТСЖ-9. <…> Размахивая топором и ударяя им по столу, он громко предъявлял претензии женщине-бухгалтеру о перебоях с водой. В результате рабочий стол был поврежден, а женщина испугалась за свою жизнь», — рассказали URA.RU 25 января в пресс-службе областной прокуратуры. Горожанина обвиняют в угрозе убийством (ч.1 ст. 119 УК РФ). Мужчина признался в содеянном и раскаялся. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Материалы дела передали в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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