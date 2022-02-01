01 февраля 2022
31 января 2022

В Кургане умерла Заслуженная артистка России

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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, гвоздики, возлоение цветов, день памяти, цветы
Актриса служила в театре кукол «Гулливер» (архивное фото) Фото:

В Кургане умерла актриса театра кукол «Гулливер», Заслуженная артистка России Алла Семенова. Об этом сообщила заведующая литературно-драматургической частью театра Татьяна Андреева.

«Алла ушла в ночь, 1 февраля. Ей было всего 62 года. Бесконечная вереница персонажей из спектаклей, в которых играла Алла, сегодня осиротели и притихли. Их душа покинула этот мир. Светлая память выдающейся актрисе, верному другу. Скорбим вместе с родными и близкими», — написала Андреева в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

На сайте театра указано, что Семенова служила в нем с 1979 года. Она окончила Екатеринбургский театральный институт по специальности «Артист театра кукол». Семенова является лауреатом российских и международных фестивалей. Также ей вручали благодарности представители власти федерального и областного уровней.

Алла Семенова служила в театре с 1979 года
Фото:

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В Кургане умерла актриса театра кукол «Гулливер», Заслуженная артистка России Алла Семенова. Об этом сообщила заведующая литературно-драматургической частью театра Татьяна Андреева. «Алла ушла в ночь, 1 февраля. Ей было всего 62 года. Бесконечная вереница персонажей из спектаклей, в которых играла Алла, сегодня осиротели и притихли. Их душа покинула этот мир. Светлая память выдающейся актрисе, верному другу. Скорбим вместе с родными и близкими», — написала Андреева в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». На сайте театра указано, что Семенова служила в нем с 1979 года. Она окончила Екатеринбургский театральный институт по специальности «Артист театра кукол». Семенова является лауреатом российских и международных фестивалей. Также ей вручали благодарности представители власти федерального и областного уровней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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