В Кургане умерла Заслуженная артистка России

Актриса служила в театре кукол «Гулливер» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане умерла актриса театра кукол «Гулливер», Заслуженная артистка России Алла Семенова. Об этом сообщила заведующая литературно-драматургической частью театра Татьяна Андреева.

«Алла ушла в ночь, 1 февраля. Ей было всего 62 года. Бесконечная вереница персонажей из спектаклей, в которых играла Алла, сегодня осиротели и притихли. Их душа покинула этот мир. Светлая память выдающейся актрисе, верному другу. Скорбим вместе с родными и близкими», — написала Андреева в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

На сайте театра указано, что Семенова служила в нем с 1979 года. Она окончила Екатеринбургский театральный институт по специальности «Артист театра кукол». Семенова является лауреатом российских и международных фестивалей. Также ей вручали благодарности представители власти федерального и областного уровней.

Алла Семенова служила в театре с 1979 года Фото: театр кукол «Гулливер»