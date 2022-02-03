03 февраля 2022

В Кургане расследуют насилие над девушкой, искавшей работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальная сеть
Девушка-подросток пришла по объявлению о работе на фейковой странице Фото:

В Кургане расследуется уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении девушки-подростка, которая искала работу. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по Курганской области в ответ на запрос.

«По факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки следственным отделом расследуется уголовное дело по п. „а“ ч. 3 ст. 132 УК РФ. Предоставление информации в большем объеме в настоящее время не предоставляется возможным», — ответили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане несовершеннолетняя девушка подверглась насилию, придя по объявлению о трудоустройстве. Девушка искала работу в ВК и наткнулась на фэйковый женский аккаунт, за которым скрывался мужчина 25-ти лет. Как только подросток переступила порог квартиры на бульваре Солнечный, в которую ее пригласили якобы для оформления трудоустройства, на нее напал мужчина. Об этом написал знакомый девушки в паблике «Инцидент|Курган» в соцсети «ВКонтакте», где он попросил откликнуться других пострадавших от подозреваемого мужчины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет.

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В Кургане расследуется уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении девушки-подростка, которая искала работу. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по Курганской области в ответ на запрос. «По факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки следственным отделом расследуется уголовное дело по п. „а“ ч. 3 ст. 132 УК РФ. Предоставление информации в большем объеме в настоящее время не предоставляется возможным», — ответили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Кургане несовершеннолетняя девушка подверглась насилию, придя по объявлению о трудоустройстве. Девушка искала работу в ВК и наткнулась на фэйковый женский аккаунт, за которым скрывался мужчина 25-ти лет. Как только подросток переступила порог квартиры на бульваре Солнечный, в которую ее пригласили якобы для оформления трудоустройства, на нее напал мужчина. Об этом написал знакомый девушки в паблике «Инцидент|Курган» в соцсети «ВКонтакте», где он попросил откликнуться других пострадавших от подозреваемого мужчины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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