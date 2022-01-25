Курганец заявил об изнасиловании подростка при поиске работы

Пострадавшая от насилия 16-летняя девочка нашла объявление о работе на фейковой странице в cоцсети «ВКонтакте» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кургане несовершеннолетняя девушка подверглась насилию, придя по объявлению о трудоустройстве. Об этом написал ее знакомый молодой человек в паблике «Инцидент|Курган» в соцсети «ВКонтакте», где он попросил откликнуться других пострадавших от подозреваемого мужчины.

«Моя девушка несовершеннолетняя искала работу в ВК и наткнулась на фэйковый женский аккаунт (как выяснилось позже), за которым скрывался мужчина 25-ти лет. Он написал ей приехать на бульвар Солнечный оформить документы на работу. Она приехала, мужчина крупного телосложения пригласил пройти в квартиру для подписания документов. Как только девушка переступила порог квартиры, он набросился на нее и начал душить, угрожая над ней надругаться, в конечном итоге насильно раздел и надругался. В этот же день она обратилась в полицию», — написал Костя Бучельников в группе «Инцидент|Курган» (орфография сохранена).

По словам автора поста, девушка отдала вещи на анализы, прошла экспертизу. Через четыре месяца после происшествия ребята узнали, что мужчину могут освободить из-под стражи в связи с недостаточностью улик. В телефоне подозреваемого были найдены интимные фотографии пострадавшей и другой девушки. «Прошу тех, кто пострадал от действий этого лица, выйти на связь и распространить данную новость, чтобы он понес полное наказание», — обратился молодой человек к курганцам.

URA.RU направило запрос в следственное управление СКР по Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил.

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