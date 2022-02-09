Температура воздуха опустится до минус 27 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области резко похолодает в ночь на 11 февраля. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. По данным спасателей, температура воздуха опустится до -27 градусов.

«11 февраля в Тюменской области — переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью от -22 до -27 градусов, днем от -13 до -18 градусов», — предупредили в МЧС.

Последний раз похолодание приходило в регион 17 января. Тогда температура в некоторых районах области опускалась ниже 20 градусов.