Крупная российская ферма расширяется на фоне санкций

Фермеры намерены увеличить продуктивность коров Фото: Анна Майорова © URA.RU

На тамбовском племенном заводе «Пригородный», занимающимся разведением крупного рогатого скота и производством молока, намерены увеличить продуктивность дойного стада и полей на фоне новых санкций против России. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал гендиректор АО племзавод «Пригородный» Николай Медведев.

«Я вижу стратегию увеличения продуктивности дойного стада и увеличения продуктивности полей. Для этого мы направим нашу работу на рост срока службы стада, а именно — сохранность маточного поголовья. Сюда нацелены все специалисты, начиная от меня лично и заканчивая оператором по доению. Второй вопрос — увеличить продуктивность полей и ферм, улучшив содержание и продлив срок эксплуатации. Корова — это та же фабрика по производству молока. Но на каждой фабрике нужно ухаживать за станком, содержать в работоспособном состоянии. Мы должны создать кормовую базу и комфортные условия для поголовья скота, а также обеспечить условия для людей, которые обслуживают это поголовье. И это должно быть как можно более низко по цене», — пояснил Николай Медведев.

По его словам, для снижения стоимости производства нужно использовать технологии обработки полей. «Мы чередуем не только культуры в севообороте, но и систему обработки почвы. Это позволяет нам нести минимум затрат на основную обработку и получать максимальную отдачу», — рассказал Медведев.

Собеседник агентства также добавил, что рассчитывает на поддержку правительства и Минсельхоза в вопросе регулирования цен и тарифов на производство и саму сельхозпродукцию. «Хотелось бы, чтобы цены на сельхозпродукцию регулировались и не отдавались на откуп посредникам. Также хотелось бы, чтобы кредитные ресурсы были на сегодня доступными и дешевыми, тогда это сработает на производство продукции. Кроме того, это увеличит число рабочих мест, а значит у людей появится зарплата, возрастет платежеспособность. Люди будут покупать и производство будет работать», — подытожил Медведев.

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