Дмитирий Щелгачев возглавил филиал «Ростелекома» в ЯНАО Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Ростелеком» назначил нового директора в филиал ЯНАО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, им стал Дмитрий Щелгачев ранее работавший главой отделения «Мегафона» в ХМАО и ЯНАО.

Дмитрий Щелгачев пресс:служба «Ростелеком»

«Ямало-Ненецкий филиал „Ростелекома“ возглавил Дмитрий Щелгачев. Под его управлением компания продолжит укреплять лидирующие позиции на рынке телекоммуникационных услуг ЯНАО. В приоритете — повышение качества сервиса и реализация ключевых цифровых проектов, направленных на развитие северного газопромышленного региона», — говорится в сообщении.

Новый директор работает в сфере телекоммуникаций более десяти лет. Дмитрий Щелгачев возглавлял отдел В2В-сегмента в компании «Мегафон» с 2010 года, после чего перешел В2С-направление руководителем по продажам на массовом рынке. В 2019 году он стал главой отделения оператора в ЯНАО и ХМАО.

«Начало работы в крупнейшей телеком-компании — серьезный шаг, а также возможность еще ярче раскрыть потенциал цифрового гиганта на Ямале. Это очень перспективная территория в плане развития интернета. У филиала масштабные планы по реализации новых проектов для разных секторов бизнеса и населения. Сейчас мы активно этим занимаемся», — приводит слова Дмитрия пресс-служба.

Как добавил вице-президент и директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин, новый директор обладает опытом успешного развития таких территорий и хорошо знает специфику потребностей клиентов. Рассчитывается, что экспертиза Щелгачева поможет эффективно решать задачи ускоренного внедрения цифровых сервисов в ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что филиал «Ростелекома» в ЯНАО возглавит бывший топ «Мегафона» Дмитрий Щелгачев. Как сообщил изданию источник в правительстве региона, данное решение должно закрыть вопрос о возможном конфликте интересов между братьями Константином и Александром Оболтиными, один из которых ранее возглавлял филиал, а другой претендует на пост директора департамента информационных технологий и связи.

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