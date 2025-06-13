13 июня 2025

У аэропорта Ноябрьска разгуливает медведь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Ноябрьска увидели медвежонка у аэропорта
Жители Ноябрьска увидели медвежонка у аэропорта Фото:

Вблизи аэропорта Ноябрьска (ЯНАО) местные жители заметили медведя. Они публикуют видео с диким животным в социальных сетях.

«Мишка в районе аэропорта», — пишут ямальцы под видео. Оно опубликовано в telegram-канале «Реальный Ноябрьск».

Судя по кадрам, медведь не является взрослой особью — он не крупный и пугливый. Скорее всего, где-то поблизости также ходит медведица. Ямальцам необходимо соблюдать осторожность и не приближаться к диким животным. URA.RU направило запрос в мэрию Ноябрьска. Ответ ожидается.

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Вблизи аэропорта Ноябрьска (ЯНАО) местные жители заметили медведя. Они публикуют видео с диким животным в социальных сетях. «Мишка в районе аэропорта», — пишут ямальцы под видео. Оно опубликовано в telegram-канале «Реальный Ноябрьск». Судя по кадрам, медведь не является взрослой особью — он не крупный и пугливый. Скорее всего, где-то поблизости также ходит медведица. Ямальцам необходимо соблюдать осторожность и не приближаться к диким животным. URA.RU направило запрос в мэрию Ноябрьска. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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