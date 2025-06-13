Жители Ноябрьска увидели медвежонка у аэропорта
Вблизи аэропорта Ноябрьска (ЯНАО) местные жители заметили медведя. Они публикуют видео с диким животным в социальных сетях.
«Мишка в районе аэропорта», — пишут ямальцы под видео. Оно опубликовано в telegram-канале «Реальный Ноябрьск».
Судя по кадрам, медведь не является взрослой особью — он не крупный и пугливый. Скорее всего, где-то поблизости также ходит медведица. Ямальцам необходимо соблюдать осторожность и не приближаться к диким животным. URA.RU направило запрос в мэрию Ноябрьска. Ответ ожидается.
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