У блогерши из Екатеринбурга Дианы Коркуновой неделю назад ограбили квартиру в Париже. Ущерб составил около 15 миллионов рублей, рассказала девушка.
«Меня ограбили в моей квартире в Париже на прошлой неделе. Пока меня не было дома — ко мне зашли. Забрали все самое ценное: сумки, украшения, кэш. Суммарный ущерб — больше 15 миллионов рублей. И да, в списке — моя любимая Birkin (люксовая сумка — при. ред.), которую я так берегла», — написала Коркунова в своем telegram-канале.
Девушка отметила, что раньше уже сталкивалась с кражами во Франции, однако подобный случай с проникновением в дом стал для нее новым уровнем стресса. Коркунова призвала своих подписчиков уделять больше внимания вопросам безопасности при проживании или путешествии во Франции: продумывать системы хранения ценных вещей, выбирать надежные замки и оформлять страховку.
Диана Коркунова получила известность в 13 лет как фотомодель. На данный момент у девушки в совокупности более миллиона подписчиков в разных соцсетях.
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