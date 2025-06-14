14 июня 2025
13 июня 2025

Блогершу из Екатеринбурга ограбили в Париже на 15 миллионов рублей. Видео

В Париже ограбили квартиру блогерши из Екатеринбурга Дианы Коркуновой
© Служба новостей «URA.RU»
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У девушки украли деньги, украшение и дорогие сумки
У девушки украли деньги, украшение и дорогие сумки Фото:

У блогерши из Екатеринбурга Дианы Коркуновой неделю назад ограбили квартиру в Париже. Ущерб составил около 15 миллионов рублей, рассказала девушка.

«Меня ограбили в моей квартире в Париже на прошлой неделе. Пока меня не было дома — ко мне зашли. Забрали все самое ценное: сумки, украшения, кэш. Суммарный ущерб — больше 15 миллионов рублей. И да, в списке — моя любимая Birkin (люксовая сумка — при. ред.), которую я так берегла», — написала Коркунова в своем telegram-канале.

Девушка отметила, что раньше уже сталкивалась с кражами во Франции, однако подобный случай с проникновением в дом стал для нее новым уровнем стресса. Коркунова призвала своих подписчиков уделять больше внимания вопросам безопасности при проживании или путешествии во Франции: продумывать системы хранения ценных вещей, выбирать надежные замки и оформлять страховку.

Диана Коркунова получила известность в 13 лет как фотомодель. На данный момент у девушки в совокупности более миллиона подписчиков в разных соцсетях.

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У блогерши из Екатеринбурга Дианы Коркуновой неделю назад ограбили квартиру в Париже. Ущерб составил около 15 миллионов рублей, рассказала девушка. «Меня ограбили в моей квартире в Париже на прошлой неделе. Пока меня не было дома — ко мне зашли. Забрали все самое ценное: сумки, украшения, кэш. Суммарный ущерб — больше 15 миллионов рублей. И да, в списке — моя любимая Birkin (люксовая сумка — при. ред.), которую я так берегла», — написала Коркунова в своем telegram-канале. Девушка отметила, что раньше уже сталкивалась с кражами во Франции, однако подобный случай с проникновением в дом стал для нее новым уровнем стресса. Коркунова призвала своих подписчиков уделять больше внимания вопросам безопасности при проживании или путешествии во Франции: продумывать системы хранения ценных вещей, выбирать надежные замки и оформлять страховку. Диана Коркунова получила известность в 13 лет как фотомодель. На данный момент у девушки в совокупности более миллиона подписчиков в разных соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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