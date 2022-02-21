Экс-руководитель пожертвовал креслом ради карьеры брата Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В ближайшее время пост руководителя филиала ПАО «Ростелеком» в ЯНАО займет Дмитрий Щелгачев, ранее занимавший пост директора «Мегафона» по Ямалу и Югре. Как сообщает источник в правительстве региона, таким образом вопрос с возможным конфликте интересов между братьями Константином и Александром Оболтиными, один из которых ранее возглавлял филиал, а другой претендует на пост директора департамента информационных технологий и связи (ДИТиС), будет закрыт.

«Пока Константин Оболтин был заместителем директора ДИТиС и исполняющим обязанности директора, он подписывал бумагу об отказе принимать решения по любым сделкам с „Ростелекомом“. Но с его назначением на пост руководителя ведомства конфликт интересов может усугубиться. Поэтому Александр Оболтин отказался от своей должности в „Ростелекоме“, чтобы не повредить карьере брата», — сообщил инсайдер.

По сообщениям источников URA.RU, Александр Оболтин освободил должность директора и с 10 января и перешел в дирекцию «Ростелекома» в качестве советника. Официальные представители оператора связи комментировать данную информацию отказались.

Ранее URA.RU рассказывало, что Константин Оболтин должен окончательно занять пост директора ДИТиС до конца февраля. Бывший глава ведомства Кирилл Албычев покинул свой пост в связи с переходом в структуры Минстроя РФ.

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