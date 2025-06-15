Минздрав Ирана сообщил о 128 погибших в результате израильских атак

Иран и Израиль обмениваются ракетными ударами
новость из сюжетаИзраиль нанес удары по ядерным объектам Ирана
Не менее 128 человек стали жертвами ударов Израиля по Ирану. Об этом сообщает минздрав исламской республики.
«Жертвами атак стали около 128 человек. Ранены порядка 900 человек», — передает данные минздрава Ирана интернет-издание Etemad.
Отмечается, что многие из погибших «простые люди, гражданские». Среди погибших — 40 женщин.
Спасательные службы Израиля отчитались о 10 погибших в результате ночных иранских ударов. Общее количество убитых в конфликте израильтян — 13.
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