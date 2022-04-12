12 апреля 2022

В Тюмени раскрыли, сколько беженцев попросили у властей денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Подъемные в 10 тысяч рублей запросил 171 беженец из ЛДНР, приехавший в Тюменскую область Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Донбасса и Украины

Заявления на выплату подъемных в размере 10 тысяч рублей подали более 170 беженцев из Донбасса, прибывших в Тюменскую область после начала спецоперации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента социального развития региона.

«По состоянию на 12 апреля за помощью в органы соцзащиты Тюменской области обратился 221 житель ДНР, ЛНР и Украины, самостоятельно прибывший в Тюменскую область. Заявления на материальную помощь подал 171 человек, по 57 из них уже произведены выплаты», — рассказали URA.RU в депсоцразвития.

Речь идет о так называемых подъемных в размере 10 тысяч рублей. Выплачивать эту сумму единовременно каждому прибывающему в Россию беженцу из ЛДНР ранее распорядился президент РФ Владимир Путин. Деньги на эти цели выделены из федерального бюджета.

В Тюменской области беженцам оказывают и другую помощь. В частности, размещают их во временных пунктах проживания. Пока за предоставлением такого жилья обратились 33 человека. Информацию о других мерах поддержки можно получить по телефону 122.

Беженцы из ЛДНР начали прибывать в Россию после начала спецоперации на Украине. В Тюменской области централизованного приезда жителей Донбасса не было, но в регионе готовы к такому повороту событий. Людей готовы разместить в 16 пунктах, в которых могут проживать порядка 1 600 человек.

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Заявления на выплату подъемных в размере 10 тысяч рублей подали более 170 беженцев из Донбасса, прибывших в Тюменскую область после начала спецоперации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента социального развития региона. «По состоянию на 12 апреля за помощью в органы соцзащиты Тюменской области обратился 221 житель ДНР, ЛНР и Украины, самостоятельно прибывший в Тюменскую область. Заявления на материальную помощь подал 171 человек, по 57 из них уже произведены выплаты», — рассказали URA.RU в депсоцразвития. Речь идет о так называемых подъемных в размере 10 тысяч рублей. Выплачивать эту сумму единовременно каждому прибывающему в Россию беженцу из ЛДНР ранее распорядился президент РФ Владимир Путин. Деньги на эти цели выделены из федерального бюджета. В Тюменской области беженцам оказывают и другую помощь. В частности, размещают их во временных пунктах проживания. Пока за предоставлением такого жилья обратились 33 человека. Информацию о других мерах поддержки можно получить по телефону 122. Беженцы из ЛДНР начали прибывать в Россию после начала спецоперации на Украине. В Тюменской области централизованного приезда жителей Донбасса не было, но в регионе готовы к такому повороту событий. Людей готовы разместить в 16 пунктах, в которых могут проживать порядка 1 600 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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