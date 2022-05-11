WP: США прекратят предоставлять Киеву важные разведданные

12 мая 2022 в 06:26 Размер текста - 17 +

США ограничат себя в передаче разведданных Украине Фото: The White House Администрация президента США Джо Байдена разработала внутреннее руководство по обмену разведданными с Киевом, направленное на то, чтобы избежать роста напряженности между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщается в газете The Washington Post со ссылкой на источники. Так, первый запрет касается передачи США данных непосредственно Киеву, которые «помогли бы лишить жизни представителей российского командования». Он касается в том числе министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба ВС Валерия Герасимова. При этом запрет не затрагивает информации, касающейся российских генералов, которые находятся на территории Украины. Однако, по информации WP, власти США негласно решили не передавать Киеву сведений об их местонахождении. Второй запрет заключается в том, что Вашингтон больше не сможет делиться с Киевом любыми данными, благодаря которым Украина сможет атаковать российские цели за пределами украинской территории. Таким образом США надеются обезопасить себя от обвинений в соучастии в спецоперации. Ранее в газете New York Times была опубликована статья, в которой было написано, что администрация президента США Джо Байдена предоставляла ВСУ данные о дислокации российских солдат и офицеров. Кроме того, на телеканале CNN была новость о том, что США предоставляли Украине разведданные о местоположении российского крейсера «Москва», который в середине апреля затонул в Черном море. Джо Байден возмутился утечками данных от американских чиновников журналистам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Администрация президента США Джо Байдена разработала внутреннее руководство по обмену разведданными с Киевом, направленное на то, чтобы избежать роста напряженности между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщается в газете The Washington Post со ссылкой на источники. Так, первый запрет касается передачи США данных непосредственно Киеву, которые «помогли бы лишить жизни представителей российского командования». Он касается в том числе министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба ВС Валерия Герасимова. При этом запрет не затрагивает информации, касающейся российских генералов, которые находятся на территории Украины. Однако, по информации WP, власти США негласно решили не передавать Киеву сведений об их местонахождении. Второй запрет заключается в том, что Вашингтон больше не сможет делиться с Киевом любыми данными, благодаря которым Украина сможет атаковать российские цели за пределами украинской территории. Таким образом США надеются обезопасить себя от обвинений в соучастии в спецоперации. Ранее в газете New York Times была опубликована статья, в которой было написано, что администрация президента США Джо Байдена предоставляла ВСУ данные о дислокации российских солдат и офицеров. Кроме того, на телеканале CNN была новость о том, что США предоставляли Украине разведданные о местоположении российского крейсера «Москва», который в середине апреля затонул в Черном море. Джо Байден возмутился утечками данных от американских чиновников журналистам.