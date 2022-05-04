New York Times: США помогал разведке Украине выйти на военных РФ

05 мая 2022 в 09:15 Размер текста - 17 +

США предоставляли Украине разведданные о российских подразделениях Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Администрация президента США Джо Байдена предоставляла ВСУ данные о дислокации российских солдат и офицеров. Статья об этом опубликована в газете New York Times. «США предоставили разведданные о российских подразделениях [на территории Украины]. Это позволило украинцам убить российских солдат. США предоставляли информацию об их местонахождении, украинские официальные лица объединили ее со своей собственной разведкой», — говорится в статье. Отмечается также, что число погибших с российской стороны не называется. Однако утверждается, что США выступают против передачи Украине данных о « наиболее высокопоставленных » членах военного руководства армии России, пишет Pravda.Ru. Спецоперация на территории Украины проводится российскими военными с конца февраля. Ее главный приоритет — защита мирных граждан от ВСУ и националистических батальонов. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что все поставленные задачи в спецоперации будут выполнены, уточняет РАПСИ. По информации Минобороны РФ на конец апреля, потери украинской армии составили более 23 тысяч солдат. Кроме того, в ведомстве сообщили о значительном числе украинских военных, которые дезертировали, были ранены или пропали без вести. Потери украинской армии в ходе специальной операции России могут составлять до 25 тысяч военнослужащих, отметил эксперт Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Николай Костикин. При этом, по словам военного и политического аналитика, доктора военных наук Константина Сивкова, потери ВСУ составили от 14 до 25 тысяч человек только в Мариуполе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Администрация президента США Джо Байдена предоставляла ВСУ данные о дислокации российских солдат и офицеров. Статья об этом опубликована в газете New York Times. «США предоставили разведданные о российских подразделениях [на территории Украины]. Это позволило украинцам убить российских солдат. США предоставляли информацию об их местонахождении, украинские официальные лица объединили ее со своей собственной разведкой», — говорится в статье. Отмечается также, что число погибших с российской стороны не называется. Однако утверждается, что США выступают против передачи Украине данных о «наиболее высокопоставленных» членах военного руководства армии России, пишет Pravda.Ru. Спецоперация на территории Украины проводится российскими военными с конца февраля. Ее главный приоритет — защита мирных граждан от ВСУ и националистических батальонов. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что все поставленные задачи в спецоперации будут выполнены, уточняет РАПСИ. По информации Минобороны РФ на конец апреля, потери украинской армии составили более 23 тысяч солдат. Кроме того, в ведомстве сообщили о значительном числе украинских военных, которые дезертировали, были ранены или пропали без вести. Потери украинской армии в ходе специальной операции России могут составлять до 25 тысяч военнослужащих, отметил эксперт Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Николай Костикин. При этом, по словам военного и политического аналитика, доктора военных наук Константина Сивкова, потери ВСУ составили от 14 до 25 тысяч человек только в Мариуполе.