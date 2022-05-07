Байдена возмутили сообщения американских СМИ об Украине

Джо Байден обсудил произошедшее с высшими должностями лицами США Фото: Patrick Semansky AP/TASS

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Информация американских СМИ об обмене США разведданными с Украиной влияет на ситуацию контрпродуктивно. Об этом заявил президент США Джо Байден, которого возмутили утечки журналистам со стороны американских чиновников.

«Президент Джо Байден в пятницу говорил с высшими должностными лицами разведки и обороны США, чтобы подчеркнуть важность их работы. Он также сказал, что недавние новостные сообщения об обмене разведданными США с Украиной были контрпродуктивными», — передает американский телеканал NBC News со ссылкой на двух представителей администрации.

Байден сказал в разговоре с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, директором национальной разведки Аврилом Хейнсом и министром обороны Ллойдом Остином, что подобные разоблачения отвлекают от цели США, рассказал один из чиновников. По словам источника, президент США попросил прекратить утечки информации.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что США отправляли Украине разведданные о местоположении российского крейсера «Москва», который затонул в апреле, пишет «Национальная служба новостей». В Пентагоне опровергли эту информацию и заявили, что Украина обладает собственными возможностями для разведки и отслеживания российских кораблей, передает RT. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями являются демилитаризация и денацификация страны.

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