Патриарх Кирилл избежал включения в шестой пакет санкций ЕС

Новый, шестой по счету пакет антироссийских санкций принят послами Евросоюза. Новые ограничительные меры направлены на установление частичного эмбарго на российскую нефть, а также отключение от SWIFT некоторых банков РФ. При этом при обсуждении из санкционного списка был исключен патриарх Кирилл.
«Дипломаты Европейского союза окончательно одобрили шестой пакет санкций против России. Они включают в себя частичный запрет на нефть и удалят крупнейшего российского кредитора Сбербанка с международной платформы SWIFT», — сообщает Reuters.
Сообщается также, что благодаря вмешательству Венгрии, из окончательной редакции пакета санкций был исключен патриарх Кирилл. Пакет вступает в силу 3 июня в 9:00 по московскому времени.
Новый, шестой по счету пакет антироссийских санкций принят послами Евросоюза. Новые ограничительные меры направлены на установление частичного эмбарго на российскую нефть, а также отключение от SWIFT некоторых банков РФ. При этом при обсуждении из санкционного списка был исключен патриарх Кирилл. «Дипломаты Европейского союза окончательно одобрили шестой пакет санкций против России. Они включают в себя частичный запрет на нефть и удалят крупнейшего российского кредитора Сбербанка с международной платформы SWIFT», — сообщает Reuters. Сообщается также, что благодаря вмешательству Венгрии, из окончательной редакции пакета санкций был исключен патриарх Кирилл. Пакет вступает в силу 3 июня в 9:00 по московскому времени.