Патриарх Кирилл избежал включения в шестой пакет санкций ЕС

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Парад Победы на Красной площади в Москве. Москва, патриарх кирилл
Патриарха Кирилла не включили в санкционный список по просьбе Будапешта Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Новый, шестой по счету пакет антироссийских санкций принят послами Евросоюза. Новые ограничительные меры направлены на установление частичного эмбарго на российскую нефть, а также отключение от SWIFT некоторых банков РФ. При этом при обсуждении из санкционного списка был исключен патриарх Кирилл.

«Дипломаты Европейского союза окончательно одобрили шестой пакет санкций против России. Они включают в себя частичный запрет на нефть и удалят крупнейшего российского кредитора Сбербанка с международной платформы SWIFT», — сообщает Reuters.

Сообщается также, что благодаря вмешательству Венгрии, из окончательной редакции пакета санкций был исключен патриарх Кирилл. Пакет вступает в силу 3 июня в 9:00 по московскому времени.

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Новый, шестой по счету пакет антироссийских санкций принят послами Евросоюза. Новые ограничительные меры направлены на установление частичного эмбарго на российскую нефть, а также отключение от SWIFT некоторых банков РФ. При этом при обсуждении из санкционного списка был исключен патриарх Кирилл. «Дипломаты Европейского союза окончательно одобрили шестой пакет санкций против России. Они включают в себя частичный запрет на нефть и удалят крупнейшего российского кредитора Сбербанка с международной платформы SWIFT», — сообщает Reuters. Сообщается также, что благодаря вмешательству Венгрии, из окончательной редакции пакета санкций был исключен патриарх Кирилл. Пакет вступает в силу 3 июня в 9:00 по московскому времени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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