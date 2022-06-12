На неделе в Курганской области будет тепло и дождливо Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На территории Курганской области установится теплая и дождливая погода. Такой прогноз дают метеорологи Росгидрометцентра России. Температура воздуха днем на неделе в среднем прогреется до +25 градусов.

«Средняя ночная температура воздух на неделе будет колебаться у отметки +13 градусов. Вероятность выпадения осадков в понедельник — 63 процента, во вторник — 58, в среду — 91 процент, в четверг — 73 и в пятницу 58 процентов», — данные опубликованы на сайте Росгидромета. При этом, скорость ветра не превысит 3 метров в секунду.

Потепление ощутить можно будет уже во вторник. Комфортная погода спрогнозирована до выходных. Синоптики рассказали также, что в воскресенье будет солнечно, «вероятность дождя полностью отсутствует».

Данные актуальны на момент публикации материала Скриншот: сайт Гидрометцентр России