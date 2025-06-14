Шумков: курганские медики бережно заботятся о пациентах

Шумков поблагодарил врачей за труд
Врачи и медработники в Курганской области стоят на страже здоровья жителей и заботятся о пациентах. Об этом сказал губернатор региона Вадим Шумков в поздравлении по случаю их профессионального праздника.
«Сердечно благодарю всех медицинских работников, кто сегодня стоит на страже здоровья наших земляков. Они не просто профессионально выполняют свои обязанности, но и отдают душу, относясь бережно и с заботой к каждому пациенту», — написал глава области в своем telegram-канале.
Шумков пожелал медикам и их семьям здоровья и благополучия. Он поблагодарил их за непростой труд.
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