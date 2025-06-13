13 июня 2025

Курганец за два часа наловил мешок рыбы на реке Тысячной. Фото

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Хорошо клевало на реке в Белозерском округе
Хорошо клевало на реке в Белозерском округе Фото:

Житель Кургана наловил большой мешок рыбы на реке Тысячная в Белозерском округе. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«С пяти до семи часов утра был отличный клев на реке Тысячная. Заезжал от деревни Зюзино», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.

Уточняется, что дорога к месту рыбалки хорошая. Однако после дождя в некоторых местах можно забуксовать, пояснил рыбак. 

Мешок рыбы
Мешок рыбы
Фото:

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Житель Кургана наловил большой мешок рыбы на реке Тысячная в Белозерском округе. Об этом мужчина рассказал в соцсети. «С пяти до семи часов утра был отличный клев на реке Тысячная. Заезжал от деревни Зюзино», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова. Уточняется, что дорога к месту рыбалки хорошая. Однако после дождя в некоторых местах можно забуксовать, пояснил рыбак. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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