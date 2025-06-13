Хорошо клевало на реке в Белозерском округе
Житель Кургана наловил большой мешок рыбы на реке Тысячная в Белозерском округе. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«С пяти до семи часов утра был отличный клев на реке Тысячная. Заезжал от деревни Зюзино», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.
Уточняется, что дорога к месту рыбалки хорошая. Однако после дождя в некоторых местах можно забуксовать, пояснил рыбак.
Мешок рыбы
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