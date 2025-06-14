14 июня 2025
13 июня 2025

Бабушка с балалайкой устраивает ежедневные концерты у подъезда в Кургане. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганская бабушка устраивает ежедневные концерты у подъезда (архивное фото)
Курганская бабушка устраивает ежедневные концерты у подъезда (архивное фото) Фото:

Жительница микрорайона Северный в Кургане каждый вечер играет на музыкальном инструменте у подъезда. Ее исполнение вызывает улыбки у прохожих и теплые отклики в соцсетях. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Милая бабушка радует жителей Северного игрой на музыкальном инструменте и пением. Ее встретил наш подписчик на улице Зайцева, 6», — говорится в telegram-канале «Короче, Курган». «Эту бабульку я видела — она почти каждый вечер сидит и играет около подъезда», — написала подписчица. «Блин, вот действительно крутая! Класс», — написал Сергей Яковлев.

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Жительница микрорайона Северный в Кургане каждый вечер играет на музыкальном инструменте у подъезда. Ее исполнение вызывает улыбки у прохожих и теплые отклики в соцсетях. Об этом сообщается в социальных сетях. «Милая бабушка радует жителей Северного игрой на музыкальном инструменте и пением. Ее встретил наш подписчик на улице Зайцева, 6», — говорится в telegram-канале «Короче, Курган». «Эту бабульку я видела — она почти каждый вечер сидит и играет около подъезда», — написала подписчица. «Блин, вот действительно крутая! Класс», — написал Сергей Яковлев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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