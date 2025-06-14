Курганская бабушка устраивает ежедневные концерты у подъезда (архивное фото)
Жительница микрорайона Северный в Кургане каждый вечер играет на музыкальном инструменте у подъезда. Ее исполнение вызывает улыбки у прохожих и теплые отклики в соцсетях. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Милая бабушка радует жителей Северного игрой на музыкальном инструменте и пением. Ее встретил наш подписчик на улице Зайцева, 6», — говорится в telegram-канале «Короче, Курган». «Эту бабульку я видела — она почти каждый вечер сидит и играет около подъезда», — написала подписчица. «Блин, вот действительно крутая! Класс», — написал Сергей Яковлев.
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