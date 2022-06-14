Курганцам пообещали 30-градусную жару

В Курганскую область приходит по-летнему теплая погода, которая к концу недели может превратиться в 30-градусную жару. Об этом свидетельствует прогноз на сайте Гидрометцентра России.
Начиная с 15 июня, на территории Кургана и области установится погода с температурными значениями, превышающими +25°С. Ближе к воскресенью, 19 июня, столбики термометров могут в своих максимальных значениях достигнуть 30-градусной отметки.
В ночное время воздух будет остывать до 12-15 градусов тепла. Также в течение всей недели жителям Зауралья стоит рассчитывать на небольшие кратковременные дожди.
Ранее URA.RU сообщало о приходе дождей в курганский регион. Согласно прогнозу, осадки продлятся до конца текущей недели и могут продолжиться в понедельник.
В Курганскую область к концу недели может прийти 30-градусная жара
скриншот сайта Гидрометцентра России
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».
В Курганскую область приходит по-летнему теплая погода, которая к концу недели может превратиться в 30-градусную жару. Об этом свидетельствует прогноз на сайте Гидрометцентра России. Начиная с 15 июня, на территории Кургана и области установится погода с температурными значениями, превышающими +25°С. Ближе к воскресенью, 19 июня, столбики термометров могут в своих максимальных значениях достигнуть 30-градусной отметки. В ночное время воздух будет остывать до 12-15 градусов тепла. Также в течение всей недели жителям Зауралья стоит рассчитывать на небольшие кратковременные дожди. Ранее URA.RU сообщало о приходе дождей в курганский регион. Согласно прогнозу, осадки продлятся до конца текущей недели и могут продолжиться в понедельник.