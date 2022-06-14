14 июня 2022

Курганцам пообещали 30-градусную жару

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, площадь ленина, лето, клумбы с цветами, цветы
В Курганскую область придет 30-градусная жара Фото:

В Курганскую область приходит по-летнему теплая погода, которая к концу недели может превратиться в 30-градусную жару. Об этом свидетельствует прогноз на сайте Гидрометцентра России.

Начиная с 15 июня, на территории Кургана и области установится погода с температурными значениями, превышающими +25°С. Ближе к воскресенью, 19 июня, столбики термометров могут в своих максимальных значениях достигнуть 30-градусной отметки.

В ночное время воздух будет остывать до 12-15 градусов тепла. Также в течение всей недели жителям Зауралья стоит рассчитывать на небольшие кратковременные дожди.

Ранее URA.RU сообщало о приходе дождей в курганский регион. Согласно прогнозу, осадки продлятся до конца текущей недели и могут продолжиться в понедельник.

В Курганскую область к концу недели может прийти 30-градусная жара

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В Курганскую область приходит по-летнему теплая погода, которая к концу недели может превратиться в 30-градусную жару. Об этом свидетельствует прогноз на сайте Гидрометцентра России. Начиная с 15 июня, на территории Кургана и области установится погода с температурными значениями, превышающими +25°С. Ближе к воскресенью, 19 июня, столбики термометров могут в своих максимальных значениях достигнуть 30-градусной отметки. В ночное время воздух будет остывать до 12-15 градусов тепла. Также в течение всей недели жителям Зауралья стоит рассчитывать на небольшие кратковременные дожди. Ранее URA.RU сообщало о приходе дождей в курганский регион. Согласно прогнозу, осадки продлятся до конца текущей недели и могут продолжиться в понедельник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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