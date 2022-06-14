Курганцам пообещали 30-градусную жару

В Курганскую область придет 30-градусная жара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганскую область приходит по-летнему теплая погода, которая к концу недели может превратиться в 30-градусную жару. Об этом свидетельствует прогноз на сайте Гидрометцентра России.

Начиная с 15 июня, на территории Кургана и области установится погода с температурными значениями, превышающими +25°С. Ближе к воскресенью, 19 июня, столбики термометров могут в своих максимальных значениях достигнуть 30-градусной отметки.

В ночное время воздух будет остывать до 12-15 градусов тепла. Также в течение всей недели жителям Зауралья стоит рассчитывать на небольшие кратковременные дожди.

Ранее URA.RU сообщало о приходе дождей в курганский регион. Согласно прогнозу, осадки продлятся до конца текущей недели и могут продолжиться в понедельник.

В Курганскую область к концу недели может прийти 30-градусная жара скриншот сайта Гидрометцентра России