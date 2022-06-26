Тюменка засудила скандальный вуз, где учился замгубернатора

СПбГУП не хочет возвращать деньги, оплаченные студенткой за учебу и проживание Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменка выиграла суд у Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (альма-матер бывшего замгубернатора Тюменской области Сергея Дегтяря), который обязали вернуть женщине почти 440 тысяч рублей. Данные приводятся в карточке судебного дела.

«Взыскать с Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов в пользу Ольги Пантелеевой средства, оплаченные по договору о подготовке по основным программам высшего образования, в размере 45 000 рублей. По договору на проживание в доме студентов — 129 050 рублей, штраф в размере 87 025 рублей, проценты за пользование чужими средствами — 178 000 рублей, компенсацию морального вреда — 4 000 рублей», — такие данные приводятся в карточке судебного дела.

Почти 440 тысяч рублей тюменка отсудила по договору об образовании дочери. В 2020 году девушка поступила в вуз, на лингвиста. В марте 2021 года семья решила перевести студентку в Тюменский государственный университет. Они обратились в питерский вуз, чтобы вернуть оставшиеся деньги за учебу, и сумму за проживание в общежитии, так как тюменка не провела там ни дня: из-за коронавируса все проходило дистанционно.

Университет не отреагировал на запросы, семья обратилась в суд. В процессе СПбГУП утверждал, что не может вернуть деньги: они уже потрачены, так как вуз формирует свои затраты сразу на весь учебный период. Кроме того, заменить ушедшую студентку некем, а значит и покрыть выпадающие расходы новым контрактом не получалось.

Суд встал на сторону тюменцев. Апелляция университета решение не изменила. Сейчас подан иск в кассационный суд, дело рассмотрят 30 июня.

СПбГУП известен своими выпускниками. В их числе бывший замгубернатора Тюменской области Сергей Дегтярь. Также вуз не раз попадал в публичные скандалы: ректор Александр Запесоцкий предлагал не выдавать дипломы непривитым студентам, а для борьбы с коронавирусом запрещал им «все, кроме секса». А однажды с рекламного плаката вуза убрали студента из Башкирии, заменив его лицо на изображение другого человека.

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