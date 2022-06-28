Компания из Тюмени хотела обогатиться на канализации в ЯНАО

ЗАО «Спинокс» незаконно обогатилась за счет властей ЯНАО на 288 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменская компания ЗАО «Спинокс» незаконно обогатилась за счет ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ямало-ненецкого автономного округа». Как сообщается на сайте окружного арбитражного суда, власти ЯНАО намерены взыскать с организации 288 миллионов рублей.

«Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Воробьевой В.С., рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению государственного казенного учреждения „Дирекция капитального строительства и инвестиций ямало-ненецкого автономного округа“ к закрытому акционерному обществу „Спинокс“ о взыскании 288 280 747 рублей 14 копеек. Арбитражный суд определил: возбудить производство по делу», — говорится в тексте судебного определения.

Тюменская компания с 2010 по 2016 выполняла заказы ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» по модернизации и ремонту канализационных систем в Надыме и Лабытнанги. Однако большинство заключенных договор было расторгнуто. По информации источников агентство, причиной тому послужило некачественное выполнение работ ЗАО «Спинокс», а также попытки компании затянуть сроки сдачи объектов, что послужило причиной судебного разбирательства.

Агентство обратилось за комментарием в ЗАО «Спинокс» и в ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО». На момент публикации ответов не поступило.