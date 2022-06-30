В Перми на ул. Дзержинского построят новое общежитие для студентов классического университета (ПГНИУ). Комиссия по землепользованию и застройке одобрила смену назначения участка с промышленной на зону обслуживания и деловой активности. Ранее на этом месте располагались гостиница для бездомных и здание полиции.
«На участке по ул. Дзержинского, 3, разместятся два здания. Одно из них — многофункциональное здание с общежитием, обеспечением научной деятельности, гостиничного обслуживания, другое — только общежитие. Ранее на ул. Дзержинского, 3, находились отделение УВД Дзержинского района Перми и гостиница для бездомных (ул. Дзержинского, 3а)», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
Новые здания будут четырехэтажными. Проект реализуется Корпорацией развития Пермского края, которая представила эскизы новостроек.
Эскиз нового здания общежития
Пресс-служба КРПК
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В Перми на ул. Дзержинского построят новое общежитие для студентов классического университета (ПГНИУ). Комиссия по землепользованию и застройке одобрила смену назначения участка с промышленной на зону обслуживания и деловой активности. Ранее на этом месте располагались гостиница для бездомных и здание полиции. «На участке по ул. Дзержинского, 3, разместятся два здания. Одно из них — многофункциональное здание с общежитием, обеспечением научной деятельности, гостиничного обслуживания, другое — только общежитие. Ранее на ул. Дзержинского, 3, находились отделение УВД Дзержинского района Перми и гостиница для бездомных (ул. Дзержинского, 3а)», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Новые здания будут четырехэтажными. Проект реализуется Корпорацией развития Пермского края, которая представила эскизы новостроек.