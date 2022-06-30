В Перми на месте гостиницы для бездомных появится общежитие вуза. Фото

01 июля 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

На ул. Дзержинского будут строить общежитие для студентов ПГНИУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми на ул. Дзержинского построят новое общежитие для студентов классического университета (ПГНИУ). Комиссия по землепользованию и застройке одобрила смену назначения участка с промышленной на зону обслуживания и деловой активности. Ранее на этом месте располагались гостиница для бездомных и здание полиции. «На участке по ул. Дзержинского, 3, разместятся два здания. Одно из них — многофункциональное здание с общежитием, обеспечением научной деятельности, гостиничного обслуживания, другое — только общежитие. Ранее на ул. Дзержинского, 3, находились отделение УВД Дзержинского района Перми и гостиница для бездомных (ул. Дзержинского, 3а)», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Новые здания будут четырехэтажными. Проект реализуется Корпорацией развития Пермского края, которая представила эскизы новостроек. Эскиз нового здания общежития Пресс-служба КРПК Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Перми на ул. Дзержинского построят новое общежитие для студентов классического университета (ПГНИУ). Комиссия по землепользованию и застройке одобрила смену назначения участка с промышленной на зону обслуживания и деловой активности. Ранее на этом месте располагались гостиница для бездомных и здание полиции. «На участке по ул. Дзержинского, 3, разместятся два здания. Одно из них — многофункциональное здание с общежитием, обеспечением научной деятельности, гостиничного обслуживания, другое — только общежитие. Ранее на ул. Дзержинского, 3, находились отделение УВД Дзержинского района Перми и гостиница для бездомных (ул. Дзержинского, 3а)», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Новые здания будут четырехэтажными. Проект реализуется Корпорацией развития Пермского края, которая представила эскизы новостроек.