30 июня 2022

В Перми на месте гостиницы для бездомных появится общежитие вуза. Фото

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Строительная площадка
На ул. Дзержинского будут строить общежитие для студентов ПГНИУ Фото:

В Перми на ул. Дзержинского построят новое общежитие для студентов классического университета (ПГНИУ). Комиссия по землепользованию и застройке одобрила смену назначения участка с промышленной на зону обслуживания и деловой активности. Ранее на этом месте располагались гостиница для бездомных и здание полиции.

«На участке по ул. Дзержинского, 3, разместятся два здания. Одно из них — многофункциональное здание с общежитием, обеспечением научной деятельности, гостиничного обслуживания, другое — только общежитие. Ранее на ул. Дзержинского, 3, находились отделение УВД Дзержинского района Перми и гостиница для бездомных (ул. Дзержинского, 3а)», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Новые здания будут четырехэтажными. Проект реализуется Корпорацией развития Пермского края, которая представила эскизы новостроек.

Эскиз нового здания общежития

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В Перми на ул. Дзержинского построят новое общежитие для студентов классического университета (ПГНИУ). Комиссия по землепользованию и застройке одобрила смену назначения участка с промышленной на зону обслуживания и деловой активности. Ранее на этом месте располагались гостиница для бездомных и здание полиции. «На участке по ул. Дзержинского, 3, разместятся два здания. Одно из них — многофункциональное здание с общежитием, обеспечением научной деятельности, гостиничного обслуживания, другое — только общежитие. Ранее на ул. Дзержинского, 3, находились отделение УВД Дзержинского района Перми и гостиница для бездомных (ул. Дзержинского, 3а)», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Новые здания будут четырехэтажными. Проект реализуется Корпорацией развития Пермского края, которая представила эскизы новостроек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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