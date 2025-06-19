В Перми открыли собственную «школу мэров» по типу Сенежа

Чиновники будут учиться три месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми стартовало обучение первого потока так называемой «школы мэров» на базе филиала РАНХиГС. Это кадровый резерв для органов государственной и муниципальной власти. Как отметил директор пермского подразделения президентской академии Игорь Орлов, программа составлена в Прикамье на основании федеральных методик, которые реализуются в «школе мэров» в Сенеже, но с учетом региональной специфики.

«Наша задача — все методики, которые существуют, собрать воедино и давать самые нужные знания и опыт в виде не только сухой теории, но с элементами тренингов и практик. Это все мы уместили в единый цикл, взяв за основу требования, которым должен сегодня отвечать руководитель территории», — пояснил Орлов.

Учеба будет длиться три месяца. Она будет проходить в очной и заочной форме. Участники программы — недавно назначенные главы, муниципальные и краевые чиновники. Всего — 25 человек. Они будут постигать основы лидерства, стратегического планирования, командообразование, финансовые основы МСУ, а также взаимодействие с бизнесом, населением и другими структурами общества. В конце их ждет защита выпускной работы и диплом РАНХиГС.

Недавно назначенный главой Кунгура Сергей Толчин, участник программы, пояснил, что на площадке «школы мэров» в Перми будет создаваться единая команда муниципалитетов. «Как мы знаем, сегодня президентом утверждены национальные приоритеты и реализуются федеральные программы. И эффективность их реализации зависит от того, как они будут воплощены на земле», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало, что с инициативой открытия таких управленческих курсов выступил глава Прикамья Дмитрий Махонин. Одним из критериев отбора был как минимум двухлетний опыт работы на руководящей должности.