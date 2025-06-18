На пермских заправках подорожал бензин

Больше всего выросла цена на АИ-98 и выше
В Пермском крае выросли цены на автомобильный бензин. В среднем литр подорожал на 4 копейки. Об этом сказано на сайте Росстата.
«За период с 10 по 16 июня 2025 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 53 субъектах Российской Федерации. В Пермском крае больше всего подорожал АИ-98 и выше — на 23 копейки. АИ-95 вырос в цене на 4 копейки, АИ-92 — на 3 копейки», — сказано в отчете ведомства.
Уточняется, что бензин АИ-92 в среднем продают за 59,32 рубля, АИ-95 — за 61,23, АИ-98 и выше — за 85,75 рубля. Дизельное топливо за неделю в цене не изменилось. Литр стоит 71,85 рубля.
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