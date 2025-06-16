Политика Выборы На выборы губернатора Пермского края поступила вторая заявка. Инсайд URA.RU подтвердился 17 июня 2025 в 12:29 Размер текста - 17 + Людмила Караваева является пенсионеркой telegram-канал Избирком Пермский край telegram-канал Избирком Пермский край"> telegram-канал Избирком Пермский край"> telegram-канал Избирком Пермский край"> «Партия пенсионеров» выдвинула кандидата на выборы губернатора Пермского края. Как и говорили источники URA.RU, им стала Людмила Караваева. Известно, что сейчас она находится на заслуженном отдыхе. «17 июня в избирательную комиссию Пермского края документы на выдвижение на выборах губернатора региона подала Людмила Анатольевна Караваева, выдвинутая региональным отделением политической партии „Российская партия пенсионеров за социальную справедливость“. Людмила Караваева также открыла специальный избирательный счет кандидата», — сообщает крайизбирком в своем telegram-канале. Считается, что Караваева будет техническим кандидатом для главы Прикамья Дмитрия Махонина. Он выдвинул свою кандидатуру 16 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! «Партия пенсионеров» выдвинула кандидата на выборы губернатора Пермского края. Как и говорили источники URA.RU, им стала Людмила Караваева. Известно, что сейчас она находится на заслуженном отдыхе. «17 июня в избирательную комиссию Пермского края документы на выдвижение на выборах губернатора региона подала Людмила Анатольевна Караваева, выдвинутая региональным отделением политической партии „Российская партия пенсионеров за социальную справедливость“. Людмила Караваева также открыла специальный избирательный счет кандидата», — сообщает крайизбирком в своем telegram-канале. Считается, что Караваева будет техническим кандидатом для главы Прикамья Дмитрия Махонина. Он выдвинул свою кандидатуру 16 июня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям