«Партия пенсионеров» выдвинула кандидата на выборы губернатора Пермского края. Как и говорили источники URA.RU, им стала Людмила Караваева. Известно, что сейчас она находится на заслуженном отдыхе.
«17 июня в избирательную комиссию Пермского края документы на выдвижение на выборах губернатора региона подала Людмила Анатольевна Караваева, выдвинутая региональным отделением политической партии „Российская партия пенсионеров за социальную справедливость“. Людмила Караваева также открыла специальный избирательный счет кандидата», — сообщает крайизбирком в своем telegram-канале.
Считается, что Караваева будет техническим кандидатом для главы Прикамья Дмитрия Махонина. Он выдвинул свою кандидатуру 16 июня.
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«Партия пенсионеров» выдвинула кандидата на выборы губернатора Пермского края. Как и говорили источники URA.RU, им стала Людмила Караваева. Известно, что сейчас она находится на заслуженном отдыхе. «17 июня в избирательную комиссию Пермского края документы на выдвижение на выборах губернатора региона подала Людмила Анатольевна Караваева, выдвинутая региональным отделением политической партии „Российская партия пенсионеров за социальную справедливость“. Людмила Караваева также открыла специальный избирательный счет кандидата», — сообщает крайизбирком в своем telegram-канале. Считается, что Караваева будет техническим кандидатом для главы Прикамья Дмитрия Махонина. Он выдвинул свою кандидатуру 16 июня.