Улицу в центре Тюмени перекроют на два дня из-за фермеров. Схема

26 июля 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

Участок улицы Механической будет перекрыт 6 и 7 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участок улицы Механической в центре Тюмени будет перекрыт 6 и 7 августа из-за проведения фестиваля фермерской еды. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «В связи с проведением фестиваля фермерской еды „Свое“ на площади 400-летия Тюмени в период с 7 до 21 часа 06.08.2022 и 07.08.2022 будет прекращено движение по ул. Механической на участке от дома № 27 до ул. Максима Горького. Пути объезда: ул. Республики, ул. Холодильная, ул. Фабричная», — рассказали в мэрии. Ранее агентство писало, что улица Механическая будет перекрыта почти на весь день 30 июля. Это связано с празднованием 436-летия Тюмени.

Участок улицы Механической в центре Тюмени будет перекрыт 6 и 7 августа из-за проведения фестиваля фермерской еды. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «В связи с проведением фестиваля фермерской еды „Свое“ на площади 400-летия Тюмени в период с 7 до 21 часа 06.08.2022 и 07.08.2022 будет прекращено движение по ул. Механической на участке от дома № 27 до ул. Максима Горького. Пути объезда: ул. Республики, ул. Холодильная, ул. Фабричная», — рассказали в мэрии. Ранее агентство писало, что улица Механическая будет перекрыта почти на весь день 30 июля. Это связано с празднованием 436-летия Тюмени.