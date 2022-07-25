Участок улицы Механической будет перекрыт 6 и 7 августа
Участок улицы Механической в центре Тюмени будет перекрыт 6 и 7 августа из-за проведения фестиваля фермерской еды. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.
«В связи с проведением фестиваля фермерской еды „Свое“ на площади 400-летия Тюмени в период с 7 до 21 часа 06.08.2022 и 07.08.2022 будет прекращено движение по ул. Механической на участке от дома № 27 до ул. Максима Горького. Пути объезда: ул. Республики, ул. Холодильная, ул. Фабричная», — рассказали в мэрии.
Ранее агентство писало, что улица Механическая будет перекрыта почти на весь день 30 июля. Это связано с празднованием 436-летия Тюмени.
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