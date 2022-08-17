Пух сорного растения заполнил дворы и огороды жителей Сафакулевского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители села Карасево Сафакулевского района Курганской области сообщают, что их дома и дворы завалил пух сорной травы, называемой американка. Ворсинки растения летят к домам с высохшего озера, расположенного рядом с селом. Об этом сообщают сами жители в соцсети «ВКонтакте».

«Каждый год одно и то же: улицы и дворы заваливает пух непонятного растения. Что делать? Он и во дворе, и в огороде, как от него избавиться?» — говорится в посте анонимного пользователя в группе «Подслушано Сафакулево Курганская область».

По словам комментаторов, данный пух не горит, поэтому его приходится собирать в мешки и относить на свалку. Ворсинки прилетают от озера, расположенного недалеко от села. «Решением этой проблемы должен заниматься сельсовет. Пока растение не зацвело, его надо скашивать, а оно растет за пределами дворовых территорий, его заносит к нам ветром», — пишет пользовательница Диана Зулькарнаева.

Глава Карасевского сельсовета Зайнулла Сафиуллин подтвердил URA.RU, что такая проблема действительно есть. «На высохшем озере вырос сорняк американка. Ветром его ворсинки относит в сторону села, отсюда возникают такие скопления пуха. Мы косим этот сорняк, но с ним очень сложно бороться. У сельсовета нет возможности полностью искоренить растение, жителям нужно самим позаботиться о своих участках», — говорит Сафиуллин.

Пух американки засыпал дома жителей села Карасево до самых крыш соцсеть «ВКонтакте»

Пух перекрывает обзор из окон домов соцсеть «ВКонтакте»

Ворсинки американки наносит в село ветром с близлежащего озера соцсеть «ВКонтакте»