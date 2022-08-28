Реабилитолог Крестовникова назвала четыре причины сесть на шпагат

29 августа 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

При неправильной технике шпагата можно получить серьезную травму, сказала Марина Крестовникова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Растяжка и шпагат, в частности, помогут нормализовать кровообращение, работу внутренних органов, а также повысить подвижность суставов и сохранить эластичность связок в пожилом возрасте. Об этом URA.RU рассказала тренер-реабилитолог Марина Крестовникова. «Шпагат — это полезное занятие для организма, потому что его выполнение улучшает кровообращение, нормализует работу кишечника и других внутренних органов, помогает бороться с варикозным расширением вен. Также занятия растяжкой помогают избежать вывихов и растяжения связок. Дело в том, что эластичные ткани более привычны к нагрузкам и имеют большую амплитуду движения. Такое свойство тканей помогает при переносе тяжестей и неудачных падениях. А еще приятным бонусом при выполнении упражнения шпагат является уверенность в себе», — сказала Марина Крестовникова. Для пожилых людей вопрос эластичности тканей становится более актуальным, отметила реабилитолог. «Это связано с возрастными изменениями тканей, разрушением суставов, риском повреждения связок, мышц и сухожилий. Если растягивать мышцы, то они будут как можно дольше сохранять необходимую нам эластичность, что поможет избежать травм и повреждений. Поэтому для людей в возрасте растяжка полезна тем, что она увеличивает мобильность суставов», — объяснила тренер. Собеседница агентства подчеркнула, что растяжка поможет избавиться от напряжения после рабочего дня. «После длительной работы в сидячем положении все тело сжимается, напрягается в одном положении. Недаром нам хочется потянуться и расправиться. На помощь нам приходит растяжка и стретчинг, чтобы улучшить эластичность мышц и быстрее снять напряжение после трудового дня», — добавила эксперт. Крестовникова призвала не гнаться за недостижимыми результатами. «Вы можете повредить связки, получить травму, после которой тяжело восстановиться. Растяжка должна быть комфортна для вас. Вы не должны испытывать болевых ощущений и выполнять упражнения насильно», — заключила реабилитолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Растяжка и шпагат, в частности, помогут нормализовать кровообращение, работу внутренних органов, а также повысить подвижность суставов и сохранить эластичность связок в пожилом возрасте. Об этом URA.RU рассказала тренер-реабилитолог Марина Крестовникова. «Шпагат — это полезное занятие для организма, потому что его выполнение улучшает кровообращение, нормализует работу кишечника и других внутренних органов, помогает бороться с варикозным расширением вен. Также занятия растяжкой помогают избежать вывихов и растяжения связок. Дело в том, что эластичные ткани более привычны к нагрузкам и имеют большую амплитуду движения. Такое свойство тканей помогает при переносе тяжестей и неудачных падениях. А еще приятным бонусом при выполнении упражнения шпагат является уверенность в себе», — сказала Марина Крестовникова. Для пожилых людей вопрос эластичности тканей становится более актуальным, отметила реабилитолог. «Это связано с возрастными изменениями тканей, разрушением суставов, риском повреждения связок, мышц и сухожилий. Если растягивать мышцы, то они будут как можно дольше сохранять необходимую нам эластичность, что поможет избежать травм и повреждений. Поэтому для людей в возрасте растяжка полезна тем, что она увеличивает мобильность суставов», — объяснила тренер. Собеседница агентства подчеркнула, что растяжка поможет избавиться от напряжения после рабочего дня. «После длительной работы в сидячем положении все тело сжимается, напрягается в одном положении. Недаром нам хочется потянуться и расправиться. На помощь нам приходит растяжка и стретчинг, чтобы улучшить эластичность мышц и быстрее снять напряжение после трудового дня», — добавила эксперт. Крестовникова призвала не гнаться за недостижимыми результатами. «Вы можете повредить связки, получить травму, после которой тяжело восстановиться. Растяжка должна быть комфортна для вас. Вы не должны испытывать болевых ощущений и выполнять упражнения насильно», — заключила реабилитолог.