05 октября 2022
04 октября 2022

В ЯНАО нашли насекомых в конфетах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Надыма нашел моль в конфетах Фото:

В Надыме (ЯНАО) покупатель обнаружил насекомых в весовых конфетах известной торговой марки «Бабаевские». Об этом говорится на странице пользователя в соцсети «ВКонтакте».

«Треть кулька конфет „Бабаевские“ покусаны вот этим насекомым либо его личинками. Будьте внимательны», — сообщается в новости.

Ранее URA.RU сообщало, что в тюменском ресторане «Вкусно — и точка» заметили тараканов. Посетители обнаружили насекомых на полу в одном из залов заведения.

Насекомое, которое нашли в конфетах в ЯНАО

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В Надыме (ЯНАО) покупатель обнаружил насекомых в весовых конфетах известной торговой марки «Бабаевские». Об этом говорится на странице пользователя в соцсети «ВКонтакте». «Треть кулька конфет „Бабаевские“ покусаны вот этим насекомым либо его личинками. Будьте внимательны», — сообщается в новости. Ранее URA.RU сообщало, что в тюменском ресторане «Вкусно — и точка» заметили тараканов. Посетители обнаружили насекомых на полу в одном из залов заведения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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