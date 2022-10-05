Житель Надыма нашел моль в конфетах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) покупатель обнаружил насекомых в весовых конфетах известной торговой марки «Бабаевские». Об этом говорится на странице пользователя в соцсети «ВКонтакте».

«Треть кулька конфет „Бабаевские“ покусаны вот этим насекомым либо его личинками. Будьте внимательны», — сообщается в новости.

Ранее URA.RU сообщало, что в тюменском ресторане «Вкусно — и точка» заметили тараканов. Посетители обнаружили насекомых на полу в одном из залов заведения.