Тюменцы увидели тараканов в ресторане «Вкусно — и точка» на Пермякова, 85 Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ресторане сети «Вкусно — и точка», находящемся по адресу ул. Пермякова, 85, корп. 1 в Тюмени, обнаружены тараканы. Об этом URA.RU рассказала жительница города, которая заметила насекомых в одном из залов заведения.

«Пришла во „Вкусно — и точка“ на Пермякова недалеко от „Острова“. Пока ела, увидела непонятного жука на полу. Присмотрелась, а это таракан… Ни с чем не спутать. Есть бургер как-то сразу перехотелось», — сообщила тюменка в разговоре с URA.RU.

В пресс-службу сети ресторанов «Вкусно — и точка» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что жители Тюмени обнаружили тараканов в другом заведении сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». В пресс-центре компании тогда заявили, что администрация оперативно реагирует на любые подобные ситуации и каждую из них разбирает отдельно.