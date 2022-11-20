20 ноября 2022

Московский вуз стал новым партнером курганского университета. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание КГУ. Курган, кгу, курганский государственный университет, здание кгу
КГУ сотрудничает с Московским политехом в рамках проекта «Приоритет-2030» Фото:

Московский политехнический университет стал новым партнером Курганского государственного университета (КГУ). Об этом сообщается в официальной группе КГУ в социальной сети «ВКонтакте».

«Курганский государственный университет и Московский политехнический университет заключили соглашение о сотрудничестве. Вузы решили объединить усилия в области совершенствования подготовки кадров, а также в рамках реализации программы стратегического академического лидерства „Приоритет-2030“», — указано в сообщении.

Проректор по учебной работе Мосполитеха Гюзель Шарипзянова сообщила, что сотрудничество повысит узнаваемость вузов. Основное внимание в этом сотрудничестве будет уделяться студентам инженерных специальностей. Как сообщается в посте, для обучения по программе политеха не нужно приезжать в Москву. У столичного университета есть своя образовательная платформа, к которой смогут подключить курганских студентов. Проректор также оценила лаборатории курганского вуза, сравнив их с тем, что есть в московском университете.

Ранее URA.RU писало, что главный вуз Кургана будет обучать инженеров для Сирии. В ближайшее время КГУ займется подготовкой специалистов для Сирийской генеральной нефтяной корпорации и ее дочерних компаний. Проект будут реализовывать в рамках сетевого взаимодействия с университетами в Дамаске.

В Курган прибыла делегация столичного политехнического университета
Фото:
Ректор КГУ Надежда Дубив и проректор Мосполитеха Гюзель Шарипзянова обсудили соглашение о сотрудничестве
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Московский политехнический университет стал новым партнером Курганского государственного университета (КГУ). Об этом сообщается в официальной группе КГУ в социальной сети «ВКонтакте». «Курганский государственный университет и Московский политехнический университет заключили соглашение о сотрудничестве. Вузы решили объединить усилия в области совершенствования подготовки кадров, а также в рамках реализации программы стратегического академического лидерства „Приоритет-2030“», — указано в сообщении. Проректор по учебной работе Мосполитеха Гюзель Шарипзянова сообщила, что сотрудничество повысит узнаваемость вузов. Основное внимание в этом сотрудничестве будет уделяться студентам инженерных специальностей. Как сообщается в посте, для обучения по программе политеха не нужно приезжать в Москву. У столичного университета есть своя образовательная платформа, к которой смогут подключить курганских студентов. Проректор также оценила лаборатории курганского вуза, сравнив их с тем, что есть в московском университете. Ранее URA.RU писало, что главный вуз Кургана будет обучать инженеров для Сирии. В ближайшее время КГУ займется подготовкой специалистов для Сирийской генеральной нефтяной корпорации и ее дочерних компаний. Проект будут реализовывать в рамках сетевого взаимодействия с университетами в Дамаске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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