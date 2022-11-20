Московский вуз стал новым партнером курганского университета. Фото

21 ноября 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

КГУ сотрудничает с Московским политехом в рамках проекта «Приоритет-2030» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Московский политехнический университет стал новым партнером Курганского государственного университета (КГУ). Об этом сообщается в официальной группе КГУ в социальной сети «ВКонтакте». «Курганский государственный университет и Московский политехнический университет заключили соглашение о сотрудничестве. Вузы решили объединить усилия в области совершенствования подготовки кадров, а также в рамках реализации программы стратегического академического лидерства „Приоритет-2030“», — указано в сообщении. Проректор по учебной работе Мосполитеха Гюзель Шарипзянова сообщила, что сотрудничество повысит узнаваемость вузов. Основное внимание в этом сотрудничестве будет уделяться студентам инженерных специальностей. Как сообщается в посте, для обучения по программе политеха не нужно приезжать в Москву. У столичного университета есть своя образовательная платформа, к которой смогут подключить курганских студентов. Проректор также оценила лаборатории курганского вуза, сравнив их с тем, что есть в московском университете.



Ранее URA.RU писало, что главный вуз Кургана будет обучать инженеров для Сирии. В ближайшее время КГУ займется подготовкой специалистов для Сирийской генеральной нефтяной корпорации и ее дочерних компаний. Проект будут реализовывать в рамках сетевого взаимодействия с университетами в Дамаске. В Курган прибыла делегация столичного политехнического университета Фото: пресс-служба Курганского государственного университета в соцсети «ВКонтакте» Ректор КГУ Надежда Дубив и проректор Мосполитеха Гюзель Шарипзянова обсудили соглашение о сотрудничестве Фото: пресс-служба Курганского государственного университета в соцсети «ВКонтакте»

Московский политехнический университет стал новым партнером Курганского государственного университета (КГУ). Об этом сообщается в официальной группе КГУ в социальной сети «ВКонтакте». «Курганский государственный университет и Московский политехнический университет заключили соглашение о сотрудничестве. Вузы решили объединить усилия в области совершенствования подготовки кадров, а также в рамках реализации программы стратегического академического лидерства „Приоритет-2030“», — указано в сообщении. Проректор по учебной работе Мосполитеха Гюзель Шарипзянова сообщила, что сотрудничество повысит узнаваемость вузов. Основное внимание в этом сотрудничестве будет уделяться студентам инженерных специальностей. Как сообщается в посте, для обучения по программе политеха не нужно приезжать в Москву. У столичного университета есть своя образовательная платформа, к которой смогут подключить курганских студентов. Проректор также оценила лаборатории курганского вуза, сравнив их с тем, что есть в московском университете. Ранее URA.RU писало, что главный вуз Кургана будет обучать инженеров для Сирии. В ближайшее время КГУ займется подготовкой специалистов для Сирийской генеральной нефтяной корпорации и ее дочерних компаний. Проект будут реализовывать в рамках сетевого взаимодействия с университетами в Дамаске.