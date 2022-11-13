Главный вуз Кургана будет обучать инженеров для Сирии

14 ноября 2022 в 10:52 Размер текста - 17 +

Инженеров-нефтяников будут готовить для корпорации из Сирии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганский государственный университет (КГУ) в ближайшее время займется подготовкой специалистов для Сирийской генеральной нефтяной корпорации и ее дочерних компаний. Проект будут реализовывать в рамках сетевого взаимодействия с университетами в Дамаске. «Первая рабочая миссия КГУ в Сирийскую Арабскую Республику состоялась в конце октября в составе делегации Минобрнауки РФ. В Дамаске были успешно проведены деловые встречи с индустриальными компаниями и университетами. По их результатам достигнуты договоренности о старте совместных образовательных проектов и подписаны первые соглашения о сотрудничестве», — сообщили в пресс-службе вуза. Ранее Минобрнауки РФ поддержало обращение сенатора Сергея Муратова о включении КГУ в список площадок для российско-сирийского сотрудничества в сфере науки и образования. Сирийская нефтяная корпорация готова разработать программы дополнительного профессионального образования. «Первый модуль программы по технологиям обработки материалов стартует уже в начале 2023 года в онлайн-формате, а практические занятия будут проведены очно на базе инжинирингового центра и политехнического института КГУ. Будут внедрены все успешные практики, которые были приобретены КГУ в партнерстве с Уральским межрегиональным научно-образовательным центром (УМНОЦ)», — говорится на сайте госуниверситета. Стажировки будущих специалистов Сирийской нефтяной корпорации будут проходить на курганских предприятиях, занимающихся выпуском оборудования и комплектующих для нефтегазодобывающей отрасли. Ранее URA.RU писало что КГУ и компания «Вездеходы «Бурлак» запустят передовую инженерную школу, а также создадут систему для освоения Арктики. В рамках НОЦ курганский вездеход сделают беспилотником. Кроме того сообщалось, что КГУ и производитель вездеходов работают над проектом, созданным по инициативе Путина. Президент страны Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.

Курганский государственный университет (КГУ) в ближайшее время займется подготовкой специалистов для Сирийской генеральной нефтяной корпорации и ее дочерних компаний. Проект будут реализовывать в рамках сетевого взаимодействия с университетами в Дамаске. «Первая рабочая миссия КГУ в Сирийскую Арабскую Республику состоялась в конце октября в составе делегации Минобрнауки РФ. В Дамаске были успешно проведены деловые встречи с индустриальными компаниями и университетами. По их результатам достигнуты договоренности о старте совместных образовательных проектов и подписаны первые соглашения о сотрудничестве», — сообщили в пресс-службе вуза. Ранее Минобрнауки РФ поддержало обращение сенатора Сергея Муратова о включении КГУ в список площадок для российско-сирийского сотрудничества в сфере науки и образования. Сирийская нефтяная корпорация готова разработать программы дополнительного профессионального образования. «Первый модуль программы по технологиям обработки материалов стартует уже в начале 2023 года в онлайн-формате, а практические занятия будут проведены очно на базе инжинирингового центра и политехнического института КГУ. Будут внедрены все успешные практики, которые были приобретены КГУ в партнерстве с Уральским межрегиональным научно-образовательным центром (УМНОЦ)», — говорится на сайте госуниверситета. Стажировки будущих специалистов Сирийской нефтяной корпорации будут проходить на курганских предприятиях, занимающихся выпуском оборудования и комплектующих для нефтегазодобывающей отрасли. Ранее URA.RU писало что КГУ и компания «Вездеходы «Бурлак» запустят передовую инженерную школу, а также создадут систему для освоения Арктики. В рамках НОЦ курганский вездеход сделают беспилотником. Кроме того сообщалось, что КГУ и производитель вездеходов работают над проектом, созданным по инициативе Путина. Президент страны Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.