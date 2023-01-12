Мишустин отметил мужество военкора WarGonzo Пегова премией

Премьер-министр России Михаил Мишустин наградил гендиректора WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова правительственной премией в области СМИ 2022. Об этом сообщили РИА Новости. Лауреатами премии стали и другие корреспонденты, освещающие события в зоне СВО.
«Премия была присвоена гендиректору „Варгонзо“ Семену Пегову „за профессионализм и мужество, проявленные при освещении специальной военной операции“», — говорится в сообщении СМИ. Помимо Пегова, лауреатами премии стали телеведущий, советник в руководстве телекомпании «Телеканал „Россия“» Андрей Малахов, политический обозревать ВГТРК Николай Долгачев, корреспондент ВГТРК Андрей Руденко, корреспондент НТВ Анатолий Майоров.
Помимо этого, лауреатом премии стал заведующий корреспондентским пунктом ВГТРК в Египте Евгений Поддубный. «За объективное освещение событий, происходящих на Украине» был награжден Александр Рогаткин. Возглавлявший «Комсомольскую правду» с 1997 года Владимир Сунгоркин стал лауреаторм правительственной премии посмертно.
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