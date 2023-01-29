Во Франции потребовали покинуть НАТО после заявлений о прямой войне против России

30 января 2023 в 05:45 Размер текста - 17 +

Флориан Филиппо требует выхода Франции из НАТО Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция должна покинуть Североатлантический альянс после резонансных заявлений председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о подготовке организации к прямой конфронтации с Россией. К этому призвал французский политик лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «Адмирал Бауэр заявляет, что государства блока должны перейти к „военной экономике“ и что альянс „готов“ к конфронтации с Россией! Эти сумасшедшие хотят третьей мировой войны, давайте выйдем из НАТО, да здравствует мир!» — заявил Филиппо на своей странице в Twitter. Ранее Бауэр раскрыл подготовку альянса к прямой конфронтации с Россией, поскольку, как он считает, амбиции Москвы выходят далеко за пределы территории Украины. Адмирал заявил, что Россия якобы желает вернуть себе размеры Советского Союза. Филиппо также критиковал финансирование Вооруженных сил Украины, которое уже составляет многомиллиардные суммы. Политик подчеркнул, что неизвестно, как Киев распоряжается деньгами, которые Запад ему отправляет. По словам Филиппо, подобные услуги со стороны Франции и других стран вызывают недоумение.

Франция должна покинуть Североатлантический альянс после резонансных заявлений председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о подготовке организации к прямой конфронтации с Россией. К этому призвал французский политик лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. «Адмирал Бауэр заявляет, что государства блока должны перейти к „военной экономике“ и что альянс „готов“ к конфронтации с Россией! Эти сумасшедшие хотят третьей мировой войны, давайте выйдем из НАТО, да здравствует мир!» — заявил Филиппо на своей странице в Twitter. Ранее Бауэр раскрыл подготовку альянса к прямой конфронтации с Россией, поскольку, как он считает, амбиции Москвы выходят далеко за пределы территории Украины. Адмирал заявил, что Россия якобы желает вернуть себе размеры Советского Союза. Филиппо также критиковал финансирование Вооруженных сил Украины, которое уже составляет многомиллиардные суммы. Политик подчеркнул, что неизвестно, как Киев распоряжается деньгами, которые Запад ему отправляет. По словам Филиппо, подобные услуги со стороны Франции и других стран вызывают недоумение.