Адмирал США Бауэр: НАТО приготовилось к прямой конфронтации с Россией

Представители НАТО опасаются того, что стратегические цели России выходят за пределы украинского конфликта, поэтому альянс приготовился к возможности военной конфронтации. Об этом сообщил председатель военного комитета организации адмирал Роб Бауэр.
«НАТО готово к прямой конфронтации с Россией. Приоритетом Альянса является перевооружение», — рассказал Бауэр в интервью португальскому изданию RTP. Он заявил, что амбиции Москвы якобы заключаются в том, чтобы вернуть себе «размеры бывшего СССР», а потому Североатлантический альянс должен быть готов к прямой конфронтации.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае начала третьей мировой войны Россия будет готова применить ядерное оружие. Согласно мнению политика, мир вплотную подошел к угрозе новой мировой войны, передает RT.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Представители НАТО опасаются того, что стратегические цели России выходят за пределы украинского конфликта, поэтому альянс приготовился к возможности военной конфронтации. Об этом сообщил председатель военного комитета организации адмирал Роб Бауэр. «НАТО готово к прямой конфронтации с Россией. Приоритетом Альянса является перевооружение», — рассказал Бауэр в интервью португальскому изданию RTP. Он заявил, что амбиции Москвы якобы заключаются в том, чтобы вернуть себе «размеры бывшего СССР», а потому Североатлантический альянс должен быть готов к прямой конфронтации. Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае начала третьей мировой войны Россия будет готова применить ядерное оружие. Согласно мнению политика, мир вплотную подошел к угрозе новой мировой войны, передает RT.