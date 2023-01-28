28 января 2023

Адмирал США Бауэр: НАТО приготовилось к прямой конфронтации с Россией

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Адмирал США призвал альянс НАТО готовиться к конфликту с Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Представители НАТО опасаются того, что стратегические цели России выходят за пределы украинского конфликта, поэтому альянс приготовился к возможности военной конфронтации. Об этом сообщил председатель военного комитета организации адмирал Роб Бауэр.

«НАТО готово к прямой конфронтации с Россией. Приоритетом Альянса является перевооружение», — рассказал Бауэр в интервью португальскому изданию RTP. Он заявил, что амбиции Москвы якобы заключаются в том, чтобы вернуть себе «размеры бывшего СССР», а потому Североатлантический альянс должен быть готов к прямой конфронтации.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае начала третьей мировой войны Россия будет готова применить ядерное оружие. Согласно мнению политика, мир вплотную подошел к угрозе новой мировой войны, передает RT.

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Представители НАТО опасаются того, что стратегические цели России выходят за пределы украинского конфликта, поэтому альянс приготовился к возможности военной конфронтации. Об этом сообщил председатель военного комитета организации адмирал Роб Бауэр. «НАТО готово к прямой конфронтации с Россией. Приоритетом Альянса является перевооружение», — рассказал Бауэр в интервью португальскому изданию RTP. Он заявил, что амбиции Москвы якобы заключаются в том, чтобы вернуть себе «размеры бывшего СССР», а потому Североатлантический альянс должен быть готов к прямой конфронтации. Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае начала третьей мировой войны Россия будет готова применить ядерное оружие. Согласно мнению политика, мир вплотную подошел к угрозе новой мировой войны, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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